Частная история города. На примере Москвы и Тулы

26 сентября на «Октаве» пройдёт лекция историка и антрополога Дмитрия Опарина, посвященная исследованиям частной истории городов.

Дмитрий Опарин поделится опытом исследования частной истории города, расскажет о методе, который он использует, а также о том, как этот метод применить в Туле. История любого российского города складывается из историй его жителей — знаменитых и не очень, великих и самых обычных. Связать все это воедино и составить образ того или иного населенного пункта — задача современных исследователей.

Дмитрий Опарин — автор двух книг по истории Москвы: «Истории московских домов, рассказанные их жителями» (2016) и «Большая Садовая, 10. История московского дома, рассказанная его жителями» (2017).

Первая — рассказ о двадцати пяти жилых московских домах, построенных с XVII века по 1920-е годы. Каждая глава посвящена одному дому и состоит из исторического экскурса и воспоминаний жителей, сопровождается архивными документами, старыми и новыми фотографиями дома. Дмитрий Опарин и фотограф Антон Акимов несколько лет вели рубрику об исторических домах в журнале «Большой город», когда рубрика закончилась, они продолжили собирать воспоминания жителей, искать старые фотографии и архивные документы, пробираться на чердаки и черные лестницы, фотографировать сохранившийся паркет и покрашенную в несколько слоев лепнину.



Вторая книга Дмитрия Опарина также затрагивает тему городских историй: в

издании «Большая Садовая, 10. История московского дома, рассказанная его

жителями» идет речь о Булгаковском доме — место притяжения писателей,

художников и представителей московской богемы. Помимо автора «Мастера и Маргариты», здесь бывали Есенин, Белый и Маяковский, советские авангардисты проводили подпольные выставки, а хиппи организовали сквот, который продержался почти до конца 90-х.



Дмитрий Опарин — научный сотрудник Института социальной политики. В 2009 году закончил обучение в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова по специальности «История». В 2015 году получил степень кандидата исторических наук по специальности «Этнография, этнология, антропология», тема диссертации: «Вариативность современного ритуального пространства Нового Чаплино и Сиреников».

Вход свободный.