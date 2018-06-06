Семинар пройдет в Тульской области в 3-ий раз. Тема семинара в этом году — «Литература и история». Речь пойдет об исторических жанрах во всем их многообразии, о «Золотом веке» британской литературы и творческом родстве между писателями-викторианцами и их русскими современниками, а также о роли автора в осмыслении истории.

Выбор темы обусловлен сразу несколькими памятными датами, в числе которых 200-летие со дня рождения Эмили Бронте, 230 лет со дня рождения Джорджа Гордона Байрона и 190 лет со дня рождения Льва Толстого.

26 июля 20.00 — Литература и история: опыт Великобритании.

Профессор английской литературы Дайна Бёрч расскажет о том, как историческая правда, художественный вымысел и дух времени причудливым образом сочетаются на страницах книги. Иллюстрациями к рассказу Дайны Бёрч послужат как труды классиков, так и произведения современных писателей, гостей семинара «Британская литература сегодня». Лекция пройдет на английском языке без перевода. 27 июля 17.30 — Игра в «классики»: литературная репутация и эпоха Дискуссия с участием писателей Дженис Гэллоуэй и Алана Холлингхёрста. В ходе дискуссии речь пойдёт о том, что такое литературная репутация писателя и какие факторы — политические, социальные, культурные — её формируют. Об этом и о многом другом — на примере творчества Майн Рида, Вальтера Скотта, Марка Твена и О. Генри. Ведущая дискуссии- Екатерина Шульман. Дискуссия пройдет на английском языке без перевода. 28 июля 16.00 - Как писатель меняет историю

Дискуссия с участием писателей Эндрю Миллера. Надифы Мохамед и Дженис Гэллоуэй. Участники дискуссии будут говорить о том, как творчество писателя или отдельная книга может повлиять на оценку исторических событий.

Все мероприятия проходят на английском языке без перевода.

Вход свободный по предварительной регистрации