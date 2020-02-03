Бесплатные занятия по иностранным языкам
Молодежный тренинговый центр «Локация» вновь запускает образовательный проект «Языковая среда», который совершенно бесплатно изучать английский, немецкий, испанский, французский и даже китайский. Посещать занятия может любой желающий в возрасте от 14 до 30 лет с любым уровнем языковой подготовки.
Преподавать языки будут учителя из нескольких тульских лингвистических школ.
Расписание занятий
Чтобы стать участников необходимо зарегистрироваться в ВК сообществе молодежного тренингового центра. Дополнительная информация по тел. 49−88−19
Где и когда?
Тула, ул. Галкина, 31а
5 февраля 2020, среда
17:00
12 февраля 2020, среда
17:00
19 февраля 2020, среда
17:00
26 февраля 2020, среда
17:00
27 февраля 2020, четверг
16:30
Тула, Проспект Ленина, д. 67
6 февраля 2020, четверг
17:00
7 февраля 2020, пятница
17:00
13 февраля 2020, четверг
17:00
14 февраля 2020, пятница
17:00
20 февраля 2020, четверг
17:00
21 февраля 2020, пятница
17:00
26 февраля 2020, среда
16:00
27 февраля 2020, четверг
17:00
28 февраля 2020, пятница
17:00
26 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 500-1000 ₽
14 февраля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
28 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2000-3900 ₽
27 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 200 ₽
18 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1500 ₽
16 февраля, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 400-800 ₽