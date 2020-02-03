Бесплатные занятия по иностранным языкам

Молодежный тренинговый центр «Локация» вновь запускает образовательный проект «Языковая среда», который совершенно бесплатно изучать английский, немецкий, испанский, французский и даже китайский. Посещать занятия может любой желающий в возрасте от 14 до 30 лет с любым уровнем языковой подготовки.

Преподавать языки будут учителя из нескольких тульских лингвистических школ.

Расписание занятий

Чтобы стать участников необходимо зарегистрироваться в ВК сообществе молодежного тренингового центра. Дополнительная информация по тел. 49−88−19