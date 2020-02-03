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Бесплатные занятия по иностранным языкам

Бесплатные занятия по иностранным языкам

Молодежный тренинговый центр «Локация» вновь запускает образовательный проект «Языковая среда», который совершенно бесплатно изучать английский, немецкий, испанский, французский и даже китайский. Посещать занятия может любой желающий в возрасте от 14 до 30 лет с любым уровнем языковой подготовки.

Преподавать языки будут учителя из нескольких тульских лингвистических школ.

Расписание занятий

Чтобы стать участников необходимо зарегистрироваться в ВК сообществе молодежного тренингового центра. Дополнительная информация по тел. 49−88−19

Где и когда?
Локация, молодежный тренинговый центр
5 февраля 2020, среда
17:00
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12 февраля 2020, среда
17:00
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19 февраля 2020, среда
17:00
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ОРЦ г. Тулы
Тула, Проспект Ленина, д. 67
6 февраля 2020, четверг
17:00
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7 февраля 2020, пятница
17:00
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13 февраля 2020, четверг
17:00
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Касса
ПЯТЕRО: «NanoAcappella. Лучшее»
Купить билет
26 марта, четверг 19:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
Лед и пламя
Купить билет
14 февраля, пятница 20:00
Bon Voyage
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
Папа
Купить билет
28 марта, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-3900 ₽
Same_Peяson
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27 февраля, четверг 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 200 ₽
Анатолий Вассерман
Купить билет
18 февраля, вторник 19:00
Harat's Pub
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Жанна Бичевская
Купить билет
16 февраля, воскресенье 17:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 400-800 ₽
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