Арт-чаепитие: проект, посвященный И.С. Тургеневу

24 февраля пройдет арт-чаепитие, посвященное жизни И. С. Тургенева. Арт-чаепитие объединяет в себе сразу две функции— это и свободное общение, и возможность саморазвития. В спокойной гостеприимной обстановке гости окунутся во времена Тургенева, узнают много интересных фактов о нем и о его окружении. Идея мероприятия и всего проекта в целом принадлежит кандидату филологических наук Л. И. Решетовой.
Цена: 200 руб.
Людмила Ивановна — кандидат филологических наук, в чью сферу научных интересов входят проблемы взаимодействия искусств. Ранее несколько лет преподавала в ТГПУ им. Л. Н. Толстого. Являлась участником множества научных конференций и автором статей — в частности и о заслуженном художнике России, туляке, члене-корреспонденте РАХ А. И. Майорове. Во время педагогической деятельности разработала специальный курс для студентов «Современное и актуальное искусство».