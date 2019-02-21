Арт-чаепитие: проект, посвященный И.С. Тургеневу

24 февраля пройдет арт-чаепитие, посвященное жизни И. С. Тургенева . Арт-чаепитие объединяет в себе сразу две функции— это и свободное общение, и возможность саморазвития. В спокойной гостеприимной обстановке гости окунутся во времена Тургенева, узнают много интересных фактов о нем и о его окружении. Идея мероприятия и всего проекта в целом принадлежит кандидату филологических наук Л. И. Решетовой .

Цена: 200 руб.