Антон Кальгаев с презентацией книги «Эпоха агломераций»

30 сентября в рамках фестиваля «Трансформаторы. Практика будущего» в творческом индустриальном кластере «Октава» пройдет встреча с культурологом и куратором Антоном Кальгаевым.

На творческой встрече культуролог представит свою книгу «Эпоха агломераций». Книга «Эпоха агломераций» постулирует начало новой эпохи развития городов. В ней содержится обзор существующих пространственных, экономических и управленческих практик в агломерациях Пекина, Шанхая, Сеула, Токио, Нью-Йорка, Лондона, Буэнос-Айреса и Москвы.

Ключевая особенность этого периода — выход социально-экономического тела города за пределы его административно-политических границ.

Возникающие проблемы и возможности формируют глобальный вызов для управления городами на муниципальном, региональном и национальном уровнях, который требует ответа в новом масштабе — агломерационном.

«Эпоха агломераций» — это мультидисциплинарное эссе, проиллюстрированное экспертными интервью, репортажными фотографиями, аналитическими схемами, аннотированными картами и графиками, большая часть из которых публикуется впервые. Сложная и увлекательная структура книги совмещает достоинства атласа, энциклопедии и журнала.

Фестиваль «Трансформаторы. Практика будущего» пройдет в творческом индустриальном кластере «Октава» с 26 по 30 сентября 2018 года. В эти дни в кластере с лекциями выступят Тина Канделаки, Василий Эсманов, Григор Бадалян и многие другие ведущие эксперты в области медиа, урбанистики, дизайна, технологий, звука и образования. Каждый день фестиваля будет завершаться концертом: в кластере выступят популярные группы Аигел, Хлеб, Комсомольск и рэпер Feduk. По оценкам организаторов, за несколько дней мероприятия посетят более 5 тысяч человек со всей России. Участие в фестивале — бесплатное, потребуется регистрация на официальном сайте мероприятия по ссылке.

Вход свободный.