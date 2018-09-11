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Владимир Спиваков и «Виртуозы Москвы»

Владимир Спиваков и «Виртуозы Москвы»

Блестящий скрипач, дирижер и общественный деятель Владимир Спиваков вместе со своими единомышленниками-музыкантами в 1979 году создал камерный оркестр «Виртуозы Москвы», с тех пор он является его бессменным художественным руководителем и солистом.

Дирижерскому мастерству Спиваков обучался у профессора Израиля Гусмана в России, брал уроки у Леонарда Бернстайна и Лорина Маазеля в США. Бернстайн в знак дружбы и веры в будущее Спивакова как дирижера подарил ему свою дирижерскую палочку, с которой маэстро не расстается по сей день.

В 1994 году создан Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова, деятельность которого направлена на поиск и всемерную поддержку юных талантов. За два десятилетия работы фонд организовал около 7 тысяч концертов в России и за рубежом, провел более тысячи художественных выставок, стипендиатами фонда стали более трех тысяч человек (800 из них — лауреаты международных конкурсов), подарил более 700 музыкальных инструментов, более 12 тысяч детей получили материальную помощь, сотням детей были выделены средства на медицинское обследование и хирургические операции.

Владимир Спиваков и его «Виртуозы» ведут активную концертную и просветительскую деятельность. Оркестр выступает с молодыми талантливыми солистами из самых разных стран, поддерживая их в начале карьеры и, одновременно, знакомя отечественную публику с будущими мировыми звездами.

В программе:

  • В. А. Моцарт. Адажио и фуга
  • В. А. Моцарт. Концерт № 9 для фортепиано с оркестром.
    Солистка — стипендиат Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова, лауреат международных конкурсов Александра Стычкина
  • Э. Григ. Две элегические мелодии, ор. 34: «Раненое сердце», «Последняя весна»
  • Й. Гайдн. Прощальная симфония

Дирижер — народный артист России Владимир Спиваков.

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
2 октября 2018, вторник
18:30
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