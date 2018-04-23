Визави
29 апреля отмечается Всемирный день танца. Он посвящен не какому-то конкретному танцу, а всем существующим и когда-либо существовавшим хореографическим стилям и направлениям.
Это праздник танца как древнейшего из искусств. Возможно, самого древнего — потому что нет ничего более естественного, чем движение под музыку, и нет инструмента более выразительного, чем человеческое тело.
Новая программа филармонии — это ода танцу: барочному и современному, классическому и народному. В программе: танцы самых разных эпох, стилей, стран.
Исполнители:
- ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ДУЭТ Елена Лазарева и Антон Стёпин
- Хореограф-балетмейстер Инна Юрина
- АНСАМБЛЬ ТАНЦА «ВИЗАВИ»
- Художественный руководитель Денис Васин
В концерте принимают участие:
- Ансамбль скрипачей
- Фольклорный ансамбль «Услада»
- Вива Скрипка
Стоимость: от 250 р.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 51
24 апреля 2018, вторник
18:30