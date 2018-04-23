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Визави

Визави

29 апреля отмечается Всемирный день танца. Он посвящен не какому-то конкретному танцу, а всем существующим и когда-либо существовавшим хореографическим стилям и направлениям.

Это праздник танца как древнейшего из искусств. Возможно, самого древнего — потому что нет ничего более естественного, чем движение под музыку, и нет инструмента более выразительного, чем человеческое тело.

Новая программа филармонии — это ода танцу: барочному и современному, классическому и народному. В программе: танцы самых разных эпох, стилей, стран.

Исполнители:

  • ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ДУЭТ Елена Лазарева и Антон Стёпин
  • Хореограф-балетмейстер Инна Юрина
  • АНСАМБЛЬ ТАНЦА «ВИЗАВИ»
  • Художественный руководитель Денис Васин

В концерте принимают участие:

  • Ансамбль скрипачей
  • Фольклорный ансамбль «Услада»
  • Вива Скрипка

Стоимость: от 250 р.

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
24 апреля 2018, вторник
18:30
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