29 апреля отмечается Всемирный день танца. Он посвящен не какому-то конкретному танцу, а всем существующим и когда-либо существовавшим хореографическим стилям и направлениям.



Это праздник танца как древнейшего из искусств. Возможно, самого древнего — потому что нет ничего более естественного, чем движение под музыку, и нет инструмента более выразительного, чем человеческое тело.



Новая программа филармонии — это ода танцу: барочному и современному, классическому и народному. В программе: танцы самых разных эпох, стилей, стран.



Исполнители:

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ДУЭТ Елена Лазарева и Антон Стёпин

Хореограф-балетмейстер Инна Юрина

АНСАМБЛЬ ТАНЦА «ВИЗАВИ»

Художественный руководитель Денис Васин

В концерте принимают участие:

Ансамбль скрипачей

Фольклорный ансамбль «Услада»

Вива Скрипка

Стоимость: от 250 р.