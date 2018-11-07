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ВИА «Лейся, песня!»

ВИА «Лейся, песня!»

2 января на сцене Городского концертного зала выступит Легендарный ВИА советской эпохи «Лейся, песня!». Легендарный ВИА советской эпохи «Лейся, песня!» известен широкой публике по хитам, рождённым в этом ансамбле, и до сих пор популярным: «Обручальное кольцо», «Прощай», «Где же ты была», «Кто тебе сказал», «До чего ж я невезучий», «Качается вагон», «Песенка про сапожника». Все эти хорошо известные и новые композиции прозвучат на концерте.

Это тот самый ансамбль, под чьи песни выросло не одно поколение людей. Ансамбль со сложной, более чем 40-летней историей, многократно перерождённый ещё в советское время. Бренд, под которым выступало огромное количество артистов и пребывало немало руководителей. Последние годы (около 20-ти лет) ансамблем руководит Александр Филаткин.

Выступление «Лейся, песня!» — это всегда встреча друзей со своим романтическим прошлым, ностальгия, уносящая к лучшим воспоминаниям!

Приглашаем вас зарядиться праздничным новогодним настроением на концерте, в котором прозвучат песни , которые согреют вас в зимнюю стужу и создадут позитивный заряд на все новогодние каникулы!

Дополнительная информация по тел.: 8 (953) 973-71-27.


Билеты можно приобрести в ТЦ «Подкова» (ул. Коминтерна, 2-a), тел. 79-03-86.

Стоимость: от 700 до 1300 руб.

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Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
2 января 2019, среда
19:00
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