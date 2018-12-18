афиша
афиша
Регистрация
Венский новогодний концерт

Венский новогодний концерт

Тульская филармония продолжает прекрасную традицию, заложенную год назад, приветствовать наступивший новый год нетленными музыкальными произведениями классиков.

2 и 3 января 2019 года в Колонном зале Дворянского собрания состоится Венский новогодний концерт, репертуар которого составляет, за редким исключением, австрийская музыка XVIII —XIX веков: венские вальсы, польки, марши семейства Штраусов.

Исполнители:
Тульский филармонический симфонический оркестр

Художественный руководитель и главный дирижер — лауреат премии Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры (2015 г.) Владислав Лаврик.

Дирижер — лауреат международных конкурсов Владислав Белоусов.

Солисты будут объявлены дополнительно.

Эти музыкальные шедевры так прекрасны и гармоничны, что хочется слушать снова и снова — они завораживают, уносят в мир чарующей мечты, красоты, романтических чувств, дарят легкое праздничное настроение. Недаром в новогодние каникулы музыка Штрауса звучит почти со всех концертных площадок. Встретить чудесный праздник таким музыкальным приветствием — значит, получить заряд бодрости и хорошего настроения на год вперед.

Стоимость: 500−700 р.

Где и когда?
Дом Дворянского собрания
Тула, пр. Ленина, 44
2 января 2019, среда
17:00
 В календарь
 В календарь
3 января 2019, четверг
17:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.