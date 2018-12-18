Тульская филармония продолжает прекрасную традицию, заложенную год назад, приветствовать наступивший новый год нетленными музыкальными произведениями классиков.

2 и 3 января 2019 года в Колонном зале Дворянского собрания состоится Венский новогодний концерт, репертуар которого составляет, за редким исключением, австрийская музыка XVIII —XIX веков: венские вальсы, польки, марши семейства Штраусов.

Исполнители:

Тульский филармонический симфонический оркестр

Художественный руководитель и главный дирижер — лауреат премии Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры (2015 г.) Владислав Лаврик.

Дирижер — лауреат международных конкурсов Владислав Белоусов.

Солисты будут объявлены дополнительно.

Эти музыкальные шедевры так прекрасны и гармоничны, что хочется слушать снова и снова — они завораживают, уносят в мир чарующей мечты, красоты, романтических чувств, дарят легкое праздничное настроение. Недаром в новогодние каникулы музыка Штрауса звучит почти со всех концертных площадок. Встретить чудесный праздник таким музыкальным приветствием — значит, получить заряд бодрости и хорошего настроения на год вперед.

Стоимость: 500−700 р.