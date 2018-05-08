В шесть часов вечера после войны

На всех площадках Дома дворянского собрания зрителей ждут вокальные и инструментальные выступления.

В программе:

18:00 — на внутреннем дворе Дворянского собрания состоится выступление Губернаторского духового оркестра.

Художественный руководитель — заслуженный артист Р. Ф. Полислав Балин

Главный дирижер — Владимир Леер

— на внутреннем дворе Дворянского собрания состоится выступление Губернаторского духового оркестра. Художественный руководитель — заслуженный Балин Главный дирижер — Владимир Леер 19:00 — в Колонном зале состоится концерт «Песни Победы».

Выступление оркестра русских народных инструментов «Тула» и солистов Тульской областной филармонии.

Художественный руководитель и главный дирижер оркестра — лауреат Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» Владимир Аленичев.

Дирижер оркестра — заслуженный работник культуры Р. Ф. Сергей Саксин.

— в Колонном зале состоится концерт «Песни Победы». Выступление оркестра русских народных инструментов «Тула» и солистов Тульской областной филармонии. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра — лауреат Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» Владимир Аленичев. Дирижер оркестра — заслуженный работник Саксин. 20:30 — в Камерном зале состоится концерт «Народные песни военных лет» в исполнении Фольклорного ансамбля «Услада».

Художественный руководитель — заслуженный работник культуры Р. Ф. Марина Федосеева.

Вход свободный.