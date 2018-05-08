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В шесть часов вечера после войны

В шесть часов вечера после войны

На всех площадках Дома дворянского собрания зрителей ждут вокальные и инструментальные выступления.

В программе:

  • 18:00 — на внутреннем дворе Дворянского собрания состоится выступление Губернаторского духового оркестра.
    Художественный руководитель — заслуженный артист Р. Ф. Полислав Балин
    Главный дирижер — Владимир Леер
  • 19:00 — в Колонном зале состоится концерт «Песни Победы».
    Выступление оркестра русских народных инструментов «Тула» и солистов Тульской областной филармонии.
    Художественный руководитель и главный дирижер оркестра — лауреат Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» Владимир Аленичев.
    Дирижер оркестра — заслуженный работник культуры Р. Ф. Сергей Саксин.
  • 20:30 — в Камерном зале состоится концерт «Народные песни военных лет» в исполнении Фольклорного ансамбля «Услада».
    Художественный руководитель — заслуженный работник культуры Р. Ф. Марина Федосеева.

Вход свободный.

 

Где и когда?
Дом Дворянского собрания
Тула, пр. Ленина, 44
9 мая 2018, среда
18:00
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9 мая 2018, среда
19:00
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9 мая 2018, среда
20:30
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