В шесть часов вечера после войны
На всех площадках Дома дворянского собрания зрителей ждут вокальные и инструментальные выступления.
В программе:
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18:00 — на внутреннем дворе Дворянского собрания состоится выступление Губернаторского духового оркестра.
Художественный руководитель — заслуженный
артист Р. Ф. ПолиславБалин
Главный дирижер — Владимир Леер
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19:00 — в Колонном зале состоится концерт «Песни Победы».
Выступление оркестра русских народных инструментов «Тула» и солистов Тульской областной филармонии.
Художественный руководитель и главный дирижер оркестра — лауреат Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» Владимир Аленичев.
Дирижер оркестра — заслуженный работник
культуры Р. Ф. СергейСаксин.
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20:30 — в Камерном зале состоится концерт «Народные песни военных лет» в исполнении Фольклорного ансамбля «Услада».
Художественный руководитель — заслуженный работник
культуры Р. Ф. МаринаФедосеева.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 44
9 мая 2018, среда
18:00
9 мая 2018, среда
19:00
9 мая 2018, среда
20:30