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Трио La Môme (Швейцария)

Трио La Môme (Швейцария)

1 октября в культурном центре «Типография» пройдет концерт трио из Швейцарии La Môme.

В Международный День Музыки к нам приедет трио, лишённое не только гармонического инструмента, но даже баса.

Этот инструментальный состав — кларнет, тромбон и ударные — создан, как посвящение Эдит Пиаф. И, безусловно, в трио никто не поёт.

Приходите услышать необычные аранжировки для кларнета, тромбона и ударных, позволяющие вернуться к тому ощущению музыки, которое рождалось только от звука старого винила околовоенной эпохи.

Стоимость: 500 р. / 400 р. в предпродаже

Где и когда?
Типография
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
1 октября 2018, понедельник
20:00
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