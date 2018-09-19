Трио La Môme (Швейцария)
1 октября в культурном центре «Типография» пройдет концерт трио из Швейцарии La Môme.
В Международный День Музыки к нам приедет трио, лишённое не только гармонического инструмента, но даже баса.
Этот инструментальный состав — кларнет, тромбон и ударные — создан, как посвящение Эдит Пиаф. И, безусловно, в трио никто не поёт.
Приходите услышать необычные аранжировки для кларнета, тромбона и ударных, позволяющие вернуться к тому ощущению музыки, которое рождалось только от звука старого винила околовоенной эпохи.
Стоимость: 500 р. / 400 р. в предпродаже
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
1 октября 2018, понедельник
20:00