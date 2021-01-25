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Ария

Ария

12 марта в Городском концертном зале состоится концерт легендарной рок-группы «Ария». Вот уже 35 лет группа «колесит по дорогам», как поётся в одной из их песен.

За эти годы в истории группы были и фантастические взлёты, и обидные падения, но, как и прежде, музыканты полны энергии и с радостью делятся ею с огромным количеством поклонников по всему миру.
 
Концерты – это их жизнь, это радость встречи с самыми разными людьми и море эмоций. Год за годом продолжается этот «марафон»: города, самолёты, поезда, автографы, лица старых и новых друзей… И хотя это похоже на «замкнутый круг», музыканты «Арии» любят это и не хотят ничего
менять.
 
В юбилейном туре с символическим названием «Замкнутый круг» со сцены прозвучат самые знаковые песни группы «Ария», а также много новых композиций, которые уже полюбились публике. Тур охватывает максимальное количество городов России, а также ближнего и дальнего зарубежья. Замкнется же круг масштабным юбилейным концертом в Москве. Но, разумеется, на этом гастрольная история не закончится. «Ария» планирует продолжить гастрольные поездки с этой программой и дальше, чтобы программу могло услышать как можно большее число поклонников.
 
Юбилейные концерты «Арии» можно с уверенностью назвать главным музыкальным событием года в России в жанре хард-н-хэви. А значит, явка обязательна!
Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
12 марта 2021, пятница
19:00
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Касса
Трофим
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18 мая, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-2800 ₽
Animal ДжаZ
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4 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200-1400 ₽
Кис-Кис
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28 апреля, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Игра
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16 апреля, пятница 23:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 777-1111 ₽
Кремль с высоты веков
Купить билет
2 мая, воскресенье 14:00
Центр приема гостей Тульской области
 ₽  Билеты: 750-850 ₽
Дуэт Кювет
Купить билет
3 апреля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 333-555 ₽
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