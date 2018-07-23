7 августа на сцене тульского рок-клуба M2 выступит французская металл-группа Smash Hit Combo. Выступление в Туле состоится в рамках большого концертного тура по России.

Музыка коллектива объединяет в себе элементы рэпкора (вокал), дэткора (экстрим-вокал, рифы, брейкдауны) и маткора (диссонансные тактовые размеры), что делает Smash Hit Combo одной из самых необычных групп на французской тяжёлой сцене. Тексты песен содержат остросоциальный характер и исполняются преимущественно на французском языке.

Smash Hit Combo — это дробовик, заряженный бронебойными и не дающий осечек уже более 10 лет!

Стоимость: от 400 р. на входе -700 р.