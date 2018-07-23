афиша
афиша
Регистрация
Smash Hit Combo

Smash Hit Combo

7 августа на сцене тульского рок-клуба M2 выступит французская металл-группа Smash Hit Combo. Выступление в Туле состоится в рамках большого концертного тура по России.

Музыка коллектива объединяет в себе элементы рэпкора (вокал), дэткора (экстрим-вокал, рифы, брейкдауны) и маткора (диссонансные тактовые размеры), что делает Smash Hit Combo одной из самых необычных групп на французской тяжёлой сцене. Тексты песен содержат остросоциальный характер и исполняются преимущественно на французском языке.

Smash Hit Combo — это дробовик, заряженный бронебойными и не дающий осечек уже более 10 лет!

Стоимость: от 400 р. на входе -700 р.

Где и когда?
М2, рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
7 августа 2018, вторник
20:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.