Интерактивно-обрядовая программа в исполнении фолклорных ансамблей «Услада» и «Усладушка»

Сказание о Петре и Февронии повествует о семейных ценностях. Дева Феврония, как известно, знала не только чудодейственные лечебные свойства летних трав. Знала она, как семью создать, да сохранить. Князь Петр был силен в вере. Знал и уважал народные традиции.

Вместе с этими святыми, являющимися покровителями семейного благополучия, юные зрители совершат путешествие по всем летним праздникам с их веселыми и трогательными обычаями, поиграют в традиционные летние забавы и послушают старинные русские народные песни.

Стоимость: 170р.