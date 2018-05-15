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Сказание о Петре и Февронии

Сказание о Петре и Февронии

Интерактивно-обрядовая программа в исполнении фолклорных ансамблей «Услада» и «Усладушка»

Сказание о Петре и Февронии повествует о семейных ценностях. Дева Феврония, как известно, знала не только чудодейственные лечебные свойства летних трав. Знала она, как семью создать, да сохранить. Князь Петр был силен в вере. Знал и уважал народные традиции.

Вместе с этими святыми, являющимися покровителями семейного благополучия, юные зрители совершат путешествие по всем летним праздникам с их веселыми и трогательными обычаями, поиграют в традиционные летние забавы и послушают старинные русские народные песни.

Стоимость: 170р.

Где и когда?
Дом Дворянского собрания
Тула, пр. Ленина, 44
16 мая 2018, среда
11:00
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