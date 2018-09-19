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Shakti Loka

Shakti Loka

10 октября в культурном центре «Типография» пройдет концерт этно-дуэта Shakti Loka.

Московский дуэт Shakti Loka — это синтез нежной акустики, динамичного инди, мелодичного трип-хопа и пленительного вокала. В своих песнях группа искусно сплела воедино концептуальную лирику, филигранные гитарные пассажи, сакральные мантры и обволакивающий этнический бит.



Shakti Loka одна из самых гастролирующих групп России. За прошедший год ребята выступили более чем в 50 (!) городах, участвовали в таких фестивалях как «Дикая мята», «WAFEst», «Russian Fashion Week» «ВотЭтно», «Systo», «Небо и Земля», «Квамманга», «Тайбола», «Протока» и многие др. В 2018 году они стали номинантами премии Russian World Music Awards.

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Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
10 октября 2018, среда
20:00
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