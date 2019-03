10 марта на сцене Городского концертного зала выступит знаменитый пианист Сергей Жилин и музыкальный коллектив «Фонограф-Джаз-Бэнд». На своем концерте музыканты представят новую программу «Ритмы Нового Света».

«Ритмы Нового Света»

I ОТДЕЛЕНИЕ



1. «Soul Bossa Nova» — Q. Jones

2. «Berimbau» — J. Powell / V. de Moraes

3. «Water of March» — A.С. Jobim

4. «Batucada» — T. Marie

5. «Take the «A” Train» — D. Ellington /

«Thank you» — D. Bruback

6. The Girl from Ipanema — A.С. Jobim

7. «Agua de Beber» — A.С. Jobim

8. «The Cap Vender Blues» — H. Silver

9. «My Funny Valentine» — R. Rodgers / L. Hart

10. «Open Invitation» — D. Meader / L. Kinhan

11. «Love» — B. Kaempfert / M. Gabler

12. «Mas que Nada» — J.B. Jor

13. «Proud Mary» — J. Fogerty

I I ОТДЕЛЕНИЕ



1. «Rio Funk» — Lee Ritenour

2. «Spain» — C. Corea / Al Jarreau

3. «Staying alive» — B. Gibb / R. Gibb / M. Gibb

4. «Caravan» — D. Ellington

5. «Just the Two of Us» — B. Withers / W. Salter /

R. MacDonald

6. «Sing a Song» — M. White / Al McKay

7. «Come together» — Lennon-McCartney

8. «In My Life» / «Michelle» — Lennon-McCartney

9. «Can't Buy Me Love» — Lennon-McCartney

10. «Uptown Funk» J. Bhasker / P. Lawrence /

B. Mars / M. Ronson

11. «Back in the USSR» — Lennon-McCartney

12. «I Feel Good» J. Brown



Продолжительность программы: 2 отделения по 55 минут

Мы живем в бешеном ритме современного мегаполиса, где правят дерзкий funk, импульсивный R&B и харизматичный pop. И мечтаем хотя бы на недельку-другую поменять пульс города на ритмы белоснежного побережья – размеренные и волнующие, как томная bossanova и завораживающий latin jazz.

Мы восхищаемся стилем Голливуда, где все пронизано утонченным джазом, а изысканный blues и элегантный soul столь же привычны, как костюмы от кутюр. Но то и дело ловим себя на мысли, что душа требует другого – бурлящих ритмов бразильского карнавала с его зажигательной латиной и экзотической самбой.

«Ритмы Нового Света» – новая программа Сергея Жилина и «Фонограф-Джаз-Бэнда» – это уникальная возможность получить не только увлекательный экскурс по музыкальной культуре Северной и Южной Америки, но и невероятный драйв от выступления коллектива и двух его солисток как символичного воплощения двух континентов Нового Света – Северной и Южной Америки. С первых минут они перенесут слушателей за океан, и пульс каждого непременно совпадет с «Ритмами Нового Света».

Состав:

Рояль Ударные Гитара Бас-гитара Саксофон-альт Труба Вокал I Вокал II Звукорежиссер Звукотехник Директор

Всего: 11 чел.

Справки по телефонам 79-03-86; 8(905)621-60-02

Стоимость билетов от 600р. до 2200р.