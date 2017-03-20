афиша
афиша
Регистрация
Сергей Лазарев

Сергей Лазарев

Лучший певец года по версии телеканалов «МУЗ-ТВ» и «RU.TV», триумфатор «Евровидения 2016», Сергей Лазарев покажет своё грандиозное шоу «The Best».

Концертная программа «The Best» длится более двух часов и включает в себя лучшие песни Сергея Лазарева на русском и на английском языках — главные хиты, которые принесли певцу всенародную любовь и признание: «В самое сердце», «7 цифр», «Даже если ты уйдёшь», «Вспоминай», «Это всё она», «Нереальная любовь», «Moscow to California», «Lazerboy» и другие. Украшением программы станет песня-триумфатор «Eurovision 2016» — «You are the only one», с которой Сергей Лазарев стал победителем зрительского голосования.

Билеты от 1000 до 4000 Р.

Телефон для справок 8−905−621−60−02.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
16 мая 2017, вторник
19:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.