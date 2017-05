Лучший певец года по версии телеканалов «МУЗ-ТВ» и «RU.TV», триумфатор «Евровидения 2016», Сергей Лазарев покажет своё грандиозное шоу «The Best».

Концертная программа «The Best» длится более двух часов и включает в себя лучшие песни Сергея Лазарева на русском и на английском языках — главные хиты, которые принесли певцу всенародную любовь и признание: «В самое сердце», «7 цифр», «Даже если ты уйдёшь», «Вспоминай», «Это всё она», «Нереальная любовь», «Moscow to California», «Lazerboy» и другие. Украшением программы станет песня-триумфатор «Eurovision 2016» — «You are the only one», с которой Сергей Лазарев стал победителем зрительского голосования.

Билеты от 1000 до 4000 Р.

Телефон для справок 8−905−621−60−02.