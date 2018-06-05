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Ploho

Ploho

Песни группы Ploho глубоко въелись в сознание слушателей СНГ и в итоге стали целым явлением музыки так называемой «новой волны». Лидер группы Виктор Ужаков создал новые аранжировки своих лучших песен, сделав их по-настоящему тихими и камерными и готов их исполнить в Туле на своём акустическом концерте.

Помимо песен Ploho прозвучат также композиции, которые повлияли на творчество группы и безусловно не обойдётся без песен с нового альбома «Куда птицы улетают умирать».Таким образом музыкальная мозаика сложится полностью, отправив слушателя прямиком в творческую вселенную их автора.


Стоимость: 300 р.

Где и когда?
Flugel
Тула, проспект Ленина 27, литер Г
8 июня 2018, пятница
20:00
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