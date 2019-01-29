По независящим от Myslo-кассы причинам, концерт отменен. Деньги за купленные билеты будут возвращены в ближайшее время (инструкция по возврату средств поступит по эл. почте). Приносим свои извинения.

На сцене «Типографии» выступят абсолютно сумасшедшие представители эстремального диско группа Pep-See из Санкт-Петербурга.

Как сказал великий и ужасный Джон Лайдон («Sex Pistols»):

«Наша цель — достичь экстаза без наркотиков!"

Этим занимается легендарная группа Pep-See из Санкт-Петербурга, музыкальный коллектив единомышленников из культурной северной столицы.



Группа #Pep-See абсолютно сумасшедшая и несерьёзная, и при этом на редкость музыкально грамотная. Веселый девичий голос кувыркается, дразнится и танцует на фоне мощных и драйвовых ритмов ударных, баса, гитары и духовой секции. Всё это приправлено разумной долей эпатажа и сопровождается фееричным сценическим шоу.

Свою музыку Pep-See называют «ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ ДИСКО», являясь его первым и, похоже, единственным представителем. Известная доля «стеба» и альтернативная экстравагантность не помешали однако композициям Pep-See попасть в российские хит-парады.



Такие хиты как песни «ВОВОЧКА», «ЛЫЖНИК» (с этой песней группа приняла участие в съёмках передачи у Ивана Урганта), «МЕЛАНХОЛИЯ» (гениальный оператор Георгий Рерберг), «ДИСКО», «ГОРЕ» (песня года по мнению экспертов телеканала «Красная Звезда») известны всей стране.



Треки трёх альбомов использовались в популярных кинофильмах, таких как «Питер ФМ», «8 ½ долларов», «Плюс 1» и др.

Группа не издавала свои альбомы после выпуска третьего альбома «The Танцы». Однако материала накопилось так много, что музыканты решили донести все-таки информацию до поклонников.



В конце 2016-го года, случайно!, нашли записанные треки 2004 года.

Чтобы не нарушать хронологию событий, с этих записей и начали. В марте запустили кампанию на «Планете» по сбору средств на выпуск альбома. А уже в сентябре прошли презентации в Москве и Санкт-Петербурге диска, который так и назвали — «Найденный альбом».



В 2016 году Pep-See запустили проект «Pep-See Лайт». Стили Jazz Manouche (цыганский джаз) и Electro Swing (электро-свинг) стали основой. Стилизация авторской музыки с виртуозным исполнением музыкантов (гитара, кларнет, саксофон, труба) и звучание старых сэмплов соединяются в едином живом миксе и дарит наслаждение ритмом и музыкой. Этот проект оказался очень привлекательным для тех, кто любит танцевать и тех, кто умеет слышать!

Музыканты активно концертируют, и поклонники с большим удовольствием приходят как на выступления большого состава, так и на «Pep-See Лайт». Весной 2018 года состоялась премьера видео на новую песню «Мне до тебя нет дела», которая активно ротируется на «Нашем радио». А на старте ждут выхода уже записанные треки новых песен.

Группа Pep-See живёт, творит и радуется!

Чего и всем желает!)