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Оркестр русских народных инструментов Белгородской государственной филармонии

Оркестр русских народных инструментов Белгородской государственной филармонии

Оркестр русских народных инструментов Белгородской государственной филармонии — это один из ведущих динамично развивающихся профессиональных оркестров страны. Оснащенность новейшим качественным инструментарием позволяет коллективу исполнять музыку разных стилей — от обработок русских народных песен до музыкальной классики, от академических сочинений до эстрадно-джазовых композиций. Оркестр плодотворно работает с современными композиторами, которые создают уникальные музыкальные сочинения специально для исполнения белгородским ОРНИ. C коллективом сотрудничают ведущие исполнители России. Под руководством главного дирижера оркестра — заслуженного работника культуры РФ, художественного руководителя филармонии Евгения Алешникова коллектив успешно развивается и пользуется любовью публики самых разных статусов и возрастов.

Главный дирижер — заслуженный работник культуры Р. Ф. Евгений Алешников.

Солисты: Лауреаты международных конкурсов Михаил Пидручный (флейта Пана), Галина Зольникова (сопрано), Наталья Ткаченко (народный вокал), Александр Сахарчук (баян), Юрий Фукалов (балалайка).

200 — 300 Р.

 

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
23 мая 2017, вторник
18:30
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