Симфонический оркестр Белгородской государственной филармонии — это гордость региона, визитная карточка классической музыки Белгорода. В его составе — выпускники ведущих музыкальных вузов России, Украины и стран СНГ. Оркестр, который входит в число лучших симфонических коллективов страны, исполняет шедевры композиторов разных столетий, разных стилей — от барокко до романтизма, от музыки ХХ века до новейших сочинений века XXI. C оркестром сотрудничают ведущие музыканты страны и мира. Под руководством одаренных дирижеров — заслуженного деятеля искусств Украины Рашита Нигаматуллина и лауреата премии «Молодость Белгородчины» Дмитрия Филатова — коллектив в настоящее время пленяет слушателей красотой крупных и мелких симфонических полотен как в удаленных уголках области, так и по всей стране.

Степан Стариков, скрипка (Москва) — лауреат нескольких международных конкурсов, в том числе I Международного конкурса «Mario Fillioley» (Италия, 2011), III Международного конкурса скрипачей и струнных квартетов имени Леопольда Ауэра, (Россия, 2014), стипендиат фонда «Русское исполнительское искусство», участвовал в культурной программе встречи Президента России В. В. Путина и Премьер-министра Италии С. Берлускони (2005); обладатель студенческого гранта конкурса «Andrea Postacchini» (Италия, 2012). Степан Стариков одержал победы в VI Международном конкурсе молодых музыкантов в Москве и I Международном конкурсе им. М. Филлиоли в Сиракузах (Италия). Своей игрой он украсил программы таких крупных культурных мероприятий, как Летний международный фестиваль в Копенгагене, Международный фестиваль «Москва встречает друзей», Московский пасхальный фестиваль и Международный молодежный фестиваль искусств «Зеленый шум» в Сургуте. В 2016-м году скрипач завершил обучение в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского , продолжая покорять слушателей и авторитетные сценические площадки.

Исполнители:

Симфонический оркестр Белгородской государственной филармонии

Главный дирижер — заслуженный деятель искусств Украины Рашит Нигаматуллин.

Солист — лауреат международных конкурсов Степан Стариков (скрипка, Москва).

В программе:

А. Хачатурян — Концерт для скрипки с оркестром ре-минор,

С. Прокофьев — Симфоническая сюита «Поручик Киже»,

А. Хачатурян — «Валенсианская вдова», сюита из музыки к комедии Лопе де Веги.

Стоимость: 100 р.