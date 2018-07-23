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New Deadline

New Deadline

26 июля на сцене «Типографии» выступит финский рок-коллектив New Deadline, исполнители панк-рока и альтернативного рока.

Концерт состоится в рамках тура по России в поддержку нового альбома To Hope, к созданию которого парни в ноябре прошлого года. Полноценно он был сведён в Великобритании Romesh Dodangoda (Motorhead, Bring Me The Horizon, Funeral For A Friend, Bullet For My Valentine, Lower Than Atlantis).

Во времена коллективной небезопасности, политики страха и неуверенности в завтрашнем дне New Deadline намеренно движутся в противоположном направлении. С пластинкой To Hope музыканты поднимают свои бокалы за надежду — мысли позитивно, будь позитивным, создавай позитивную музыку! Прекрасная идея, воплощенная в гимноподобных припевах и бескомпромиссной музыке с большой долей оптимизма.

Стоимость: 300 р.

Где и когда?
Типография
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
26 июля 2018, четверг
20:00
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