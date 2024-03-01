Музыкальные выходные в Ясной Поляне

В первые выходные весны в Доме культуры «Ясная Поляна» состоятся два культурных события, объединенных темой классической музыки.



В субботу, 2 марта 2024 года, свою новую программу яснополянской публике представят московская виолончелистка, лауреат Международного конкурса им. П. И. Чайковского (2023) Мария Зайцева и пианистка Мария Зайцева-старшая. Критики отмечают, что молодая виолончелистка играет «невероятно выверенным звуком, эмоционально наполненно и содержательно». Со сцены яснополянского Дома культуры в ее исполнении прозвучат сонаты для виолончели и фортепиано Фредерика Шопена и Сергея Рахманинова.



«Оказалось, что эти две сонаты составляют замечательную пару.

Все-таки оба эти композитора – одни из самых романтических творцов классической музыки. Кого, как не их, играть весной?» – делится Мария Зайцева.



Начало концерта – в 16.00. Длительность концерта – 1 час 30 минут с антрактом.



В воскресенье, 3 марта 2024 года, в рамках проекта Theatre HD состоится кинопоказ концерта «Курентзис: Малер. Симфония № 5».



Зрители увидят запись Пятой симфонии австрийского композитора Густава Малера в исполнении оркестра musicAeterna под управлением греко-российского дирижера Теодора Курентзиса. Запись сделана в 2021 году.

Для Малера симфонии всегда были возможностью говорить о самых глубоких и волнующих его вопросах бытия, вербальные размышления о которых не приводят к ясным ответам. Знаменитое Adagietto, четвертая часть Пятой симфонии – прекрасный и загадочный цветок, который каждый дирижер раскрывает по-своему. Курентзис с оркестром musicAeterna на протяжении многих лет исполняли симфонии Малера на разных сценах, и Пятая стала одним из самых заметных музыкальных явлений в этом

ряду.



Вместе с Пятой симфонией Малера будет звучать сочинение Алексея Ретинского «Анафора», написанное для того же оркестрового состава и ставшее частью нового проекта musicAeterna, в котором композиторы нашего времени вступают в диалог с великими мастерами прошлого.



Начало показа – в 14.00. Продолжительность концерта: 1 час 48 минут

