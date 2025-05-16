Кастомайзер пати
17 мая в рок-клубе «М2» пройдет «Кастомайзер пати». Мотоклуб «Black Legion МС Original» соберет кастомайзеров со всех уголков страны.
Кастомайзеры — это люди, которые в своих гаражах, маленьких мастерских, еще где-то из запчастей разных мотоциклов и автомобилей делают мотошедевры. Иногда запчасти делаются с нуля, вручную. Это не серийные мотоциклы. Каждый из них эксклюзивен, уникален, таких в мире больше нет.
Где и когда?
Тула , ул. Октябрьская, 306
17 мая 2025, суббота
16:00
17 - 25 мая
11 - 21 мая
1 - 21 мая
13 - 21 мая
13 - 22 мая
8 - 21 мая