17 мая в рок-клубе «М2» пройдет «Кастомайзер пати». Мотоклуб «Black Legion МС Original» соберет кастомайзеров со всех уголков страны.



Кастомайзеры — это люди, которые в своих гаражах, маленьких мастерских, еще где-то из запчастей разных мотоциклов и автомобилей делают мотошедевры. Иногда запчасти делаются с нуля, вручную. Это не серийные мотоциклы. Каждый из них эксклюзивен, уникален, таких в мире больше нет.