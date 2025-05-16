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Кастомайзер пати

Кастомайзер пати

17 мая в рок-клубе «М2» пройдет «Кастомайзер пати». Мотоклуб «Black Legion МС Original» соберет кастомайзеров со всех уголков страны. 

Кастомайзеры — это люди, которые в своих гаражах, маленьких мастерских, еще где-то из запчастей разных мотоциклов и автомобилей делают мотошедевры. Иногда запчасти делаются с нуля, вручную. Это не серийные мотоциклы. Каждый из них эксклюзивен, уникален, таких в мире больше нет.

Где и когда?
М2, тульский рок-клуб
Тула , ул. Октябрьская, 306
17 мая 2025, суббота
16:00
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