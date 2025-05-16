Ночь музеев – 2025

17 мая в Тульской области пройдет ежегодная Всероссийская акция — «Ночь музеев». В этом году она посвящена теме «Герои» в самом широком понимании.

Обратите внимание, что на некоторые мероприятия вход платный. Заранее уточняйте у музея.

Афиша будет дополняться.

навигатор по музеям

Музей станка

Ремесленный двор «Добродей»

Тульский филиал Государственного исторического музея

Музей оружия

Музейно-выставочный комплекс музея-заповедника В. Д. Поленова «Центр семейной истории»

Тульский католический храм святых апостолов Петра и Павла

«Ясная Поляна»

Музеи Куликова поля

Тульское музейное объединение

16.00 — Мастер-класс по созданию масок супергероев. 6+. Билеты по ссылке.

18.00 — Экскурсия по выставке Аси Заславской «Архитектура времени». 6+. Билеты по ссылке.

Свободный вход:

18.30 — DJ-сет от Жени Николаева (triple trip ninja). 6+

19.00 — Лекция «Снести нельзя оставить». 6+

21.00 — Документальный фильм «Мануфактура культуры». 12+;

21.00 - Познавательная экскурсия «Тула - мастерская России». 8+;

21.00 - Посещение выставки Аси Заславской «Архитектура времени» 8+;

22.00 - Магистральная экскурсия «История промышленности». 8+



Тел. 8 (4872) 77-02-07. Адрес: Тула, Центральный переулок, 18.

18.00 и 19.30 — Интеллектуальная квиз-игра «Время героев». 6+. Вход свободный

18.00 — 21.00 — Интерактив гастрономического цикла «Пляшем от печки». 6+. Вход свободный

18.00 — 21.00 — В Кустарном антимузее и в Тульской кузне пройдут мастер-классы от добродеев. Также гости смогут побывать на мастер-шоу по гравировке «Именная ложка». Стоимость мастер-классов и мастер-шоу — по прейскуранту. 6+

18.00 — 19.00 — В ретрокинотеатре «Майский» состоится бесплатный показ фильмов из документального цикла «Провинциальные музеи России». 6+. Вход свободный

Тел. 8 (4872) 70-43-55. Адрес: Тула, ул. 9 Мая, 1 а, б.

18.30, 19.30, 20.30, 21.30 — экскурсия по выставке «Хранить вечно. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне», 12+. Билет по ссылке.

18.00 — спектакль «Роня, дочь разбойника» современного молодежного театра «Мюсли», 6+. Билет по ссылке.

18.00, 19.00, 21.00, 22.00 — экскурсия по выставке «Викинги. Путь на Восток», 12+. Билет по ссылке.

20.00 — интерактивная экскурсия «Мир викингов», 12+. Билет по ссылке.

Тел. 8 (4872) 77-31-65. Адрес: Тула, ул. Металлистов, 10.

Здание-шлем. Все мероприятия 6+

18.00 — 18.30 — Праздничный концерт эстрадного хора Тульского колледжа искусств имени А. С. Даргомыжского «Дар-Хор».

18.00–00.00 — «Оружие Великой Победы» — уникальные экспонаты времен Великой Отечественной войны.

18.30 — 00.00 — Интерактивные площадки.

18.30 — 21.00 — Посетители смогут пообщаться с ветеранами боевых действий, участниками СВО и Героями труда.

18.30 — 21.00 — Программы для детей.

22.00 — Праздничная иллюминация. Здание-шлем музея оружия озарится художественной подсветкой.

Тел. 8 (4872) 31-10-04. Адрес: Тула, ул. Октябрьская, 2.

Музей оружия на территории Тульского кремля. Все мероприятия 6+

18.00 — 23.00 — Тематические экскурсии о защитниках земли тульской XVIII–XX веков.

18.00 — 00.00 — Интерактивные площадки.

19.00, 21.00 — Мастер-классы по историческому фехтованию для всех желающих.

Тел. 8 (4872) 31-10-04. Адрес: здание музея оружия на территории Тульского кремля.

Время работы: 18.00 — 00.00. В это время вход свободный.

18.00 — 19.00 — работа четырёх выставок: «Семейное дело», «Про домики, про сказки, про любовь», «Помню. Горжусь», «Все начинается с мечты». 6+. Входной билет 350 руб.

19.00 — 20.00 — чаепитие во дворе Центра с чаем из огромного 40-литрового самовара. 6+

18.00 — 20.00 — Мастерская «Оля-ля» с мастер-классом по макраме. Участие возможно с 7 лет (или в паре с родителем). Стоимость 400 руб.

Не забудьте сфотографироваться с самоваром у Дома XVIII века!

Тел. (4872) 33-82-03. Адрес: Тула, ул. Благовещенская, 8-а.

19.30 — Концерт органной музыки «Голос веков». Вход свободный. 6+

Тел. 8 (4872) 70-12-31. Адрес: Тула, ул. Льва Толстого, 85.

Усадьба

17.00 и 17.10 — Начало экскурсии «Традиции русской усадьбы». Стоимость — 300 руб. 6+

18.00 и 19.00 — Экскурсии по яснополянской конюшне. Стоимость — 300 руб. 6+

18.00 и 19.00 — Экскурсия по яснополянской теплице. Стоимость — 300 руб. 6+

20.00 — Моноспектакль заведующего отделом военно-патриотической работы яснополянского музея Юрия Савинова «История рода Толстых — история России». Стоимость — 300 руб. 12+

В этот день вход на территорию усадьбы «Ясная Поляна» будет открыт до 20.00. Находиться на территории можно будет до 22.00. Для прогулки по заповеднику необходимо купить входной билет.

Тел. 8 (48751) 7-61-25.

Дом культуры

16.00 — Концерт мужского фольклорного ансамбля «Казачий кругъ». 6+

Тел. 8 (48751) 76-3-96. Адрес: Щекинский р-н, д. Ясная Поляна, 142-а.

Культурно-выставочный комплекс «Л. Н. Т.»

19.00 — 21.00 — Тематический вечер, посвященный Льву Толстому и кинематографу. 16+

Тел. 8 (4872) 77-33-02. Адрес: Тула, ул. Металлистов, 25.

Музей Земства и градостроительной истории

11.00, 13.00, 15.00, 17.00 и 19.00 — Обзорные экскурсии по историческому центру Крапивны (группа от 5 человек). 6+

Тел. 8 (48751) 71-1-18. Адрес: Щекинский р-н, с. Крапивна, ул. Коммунаров, 40.

17.00 — Концертная программа «От героев былых времен» в Музейном комплексе «Куликово поле» в Моховом. 6+. Вход свободный.

Тел. 8 (48743) 4-36-01, 8 906 534-35-79. Адрес: Куркинский район, деревня Моховое.

17.30 — Экскурсия с мастер-классом по запряжке лошади «Конь мой верный, конь мой фронтовой» на Конном дворе Куликова поля. 6+. Стоимость билета — 250 рублей.

Тел. 8 (48735) 5-17-55, 8 961 261-31-02. Адрес: Кимовский район, село Монастырщино.

Музей «Тульские древности»

18.00 — Интерактивная программа «Я — богатырь!». 6+. Стоимость билета — 250 рублей.

18.00 — Интерактивная программа «В тылу — как на фронте». 12+. Стоимость билета — 250 рублей.

Тел.: 8 (4872) 36-16-63. Адрес: Тула, проспект Ленина, 47.

Научный центр «Археология и реставрация»

19.30 — Вечерний променад по историческому ядру города Тулы «За фасадами старых зданий». Протяженность маршрута — 2 км, длительность — до 1,5 часов. 6+. Стоимость билета — 400 рублей.

Тел. 8 (4872) 77-38-06. Адрес: Тула, улица Металлистов, 1.

в рамках выставки «Одна на всех. Победа!»

18.00 — Выступление Творческой экспериментальной лаборатории «Прикосновение» с композицией «Это страшно вспоминать, но забывать нельзя». 0+.

19.00 — Выступление вокальных студий «Ассорти» и «Прима». 0+.

20.00 — Выступление хореографического коллектива «Тульский сувенир». 0+

21.00 — Музыкально-поэтическая композиция «Май — это чувство великой и вечной печали». 0+. Примут участие автор проекта «Поэтические завтраки» поэтесса Юлия Юмакс и его гости — поэт Владимир Фоменков и музыкальный дуэт «Крапива»: Валентина Буталова и Лариса Дидик. Вход свободный

Тел. 8 (4872) 77-49-36. Адрес: Тула, Кремль, Музейно-выставочный комплекс.

Музей обороны Тулы

18.00 — 22.00 — Квест «С картой за подарком». 6+

18.00 — 21.00 — Музыкальная программа «Вьется в тесной печурке огонь». Концерт гармонистов. 6+

18.00 — 22.00 — Квест для семейных групп «В телефон смотреть разрешается». 6+

18.00 — 22.00 — Фотозона. Памятные фотографии с военной формой, оружием и обмундированием. 0+

18.00 — 22.00 — Мастер-класс «Все для фронта! Все для Победы!». 6+

18.00 — 22.00 — Акция «Знамя Бессмертного полка. Вспомним всех поименно». 6+

19.00, 20.00, 21.00 — Сборные экскурсии «Рабочий город стал бойцом». 6+

Тел. 8 953 955-01-93. Адрес: Тула, территория «Парк Патриот-Тула».

Тульский кремль

18.00 — 21.00 — Театрализованная экскурсия «Призраки Тульского кремля». 12+

Тел. 8 (4872) 77-49-34.

Музей «Тульские самовары»

18.00 (по предварительной записи) — Встреча с членами региональной общественной молодёжной патриотической организации «Тульский искатель». 12+

21.00 — Мероприятие «Сладкое удовольствие в кондитерской у П. И. Козлова». 12+

Тел. 8 (4872) 31-23-33. Адрес: Тула, ул. Менделеевская, 8.

Тульский областной краеведческий музей

18.00 — Квест «Славные имена тульской земли». 12+

19.00 — Экскурсия «История водоразборной будки». 6+. Вход свободный

20.00 — Концерт студии цыганского танца «BohoDance». 6+. Вход свободный

21.00 — Интерактивное занятие «Исторические настольные игры» от клуба настольных игр народов мира «Ларец». 6+

Тел. 8 (4872) 30-79-75. Адрес: Тула, ул. Советская, 68.

Тульский музей изобразительных искусств

18.00 — Концерт Тульского областного колледжа культуры и искусства «Живем и помним». 6+. Вход свободный.

19.00 — Экскурсия по выставке «Я не забуду. Григорий Ингер. Военная графика». 12+

Тел. 8 (4872) 35-40-53. Адрес: Тула, ул. Ф. Энгельса, 64.

Фонд искусств

20.00 — Авторская лекция-экскурсия Марии Серовой «Герои и награды». 12+

Тел. 8 (4872) 35-40-53. Адрес: Тула, ул. Ф. Энгельса, 64, строение 1.

Выставочный зал

15.00 — Мастер-класс по тульской всечке в оружейных традициях. Для взрослых и детей. 6+

16.00 — Демо-класс: художник Сергей Денисов создаст картину и расскажет зрителям о приемах. 0+

18.00 — Живописный перфоманс с художницей Элиной Торос. Живопись и стихи. 12+

18.00 — Квест по экспозициям Выставочного зала. 6+

19.00 — Открытый микрофон советских песен под гитару. 0+

Тел. 8 (4872) 56-09-92. Адрес: Тула, Красноармейский пр-т, 16.

Музей Демидовых

18.00 — Мультимедийная лекция «История трех картин. Карл Брюллов и Демидовы». 12+

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 — Ночная прогулка-экскурсия по Историко-мемориальному комплексу Демидовых с фонарями. 12+

19.00 — Мастер-класс «Печать по ткани штампами и акриловыми красками». 6+

21.00 — Мастер-класс «П. А. Демидов — пчеловод из рода Демидовых. Поделки из воска». 6+

В течение вечера — Планшетная интерактивная выставка «Черное и белое. Контрасты истории династии Демидовых». 12+

Тел. 8 (4872) 39-37-74. Адрес: Тула, ул. Демидовская, 9.

Музей Н. И. Белобородова

18.00 — Музыкальная программа «И поет мне в землянке гармонь». 12+

20.00 — Концертная программа «Песни Победы» с участием Изольды Агибаловой и хорового ансамбля «ВокАрт». 12+

Тел. 8 (4872) 36-18-85. Адрес: Тула, пр. Ленина, 16.

Дом-музей В. В. Вересаева

18.00 — Экскурсионная программа «Фотогерои из личного архива В. В. Вересаева». 12+

21.00 — Интерактивная программа «Герои светотени, или Тени возникают в полночь». 12+

Тел. 8 (4872) 56-77-31. Адрес: Тула, ул. Гоголевская, 82.

Музей декоративно-прикладного и народного искусства

18.30 — Творческая встреча с народным мастером России филимоновской игрушки Аллой Ивановной Гончаровой «Достоверная история». 6+

18.00, 20.00 (по предварительной записи) — Мастер-класс по росписи филимоновской игрушки. 6+

Тел. 8 (4872) 77-04-20. Адрес: Тула, ул. Металлистов, 12.

Музей П. Н. Крылова

18.00 — Концерт воспитанников детской школы искусств № 1 г. Тулы. 6+ Вход свободный

18.00 — 19.00 — Аквагрим. 0+. Вход свободный

19.00 — Мастер-класс по рисованию «Сирень». 6+

19.00 — Музейно-педагогическое занятие «Творчество П. Н. Крылова — Кукрыниксов в годы Великой Отечественной войны». 6+

20.00 — Мастер-класс по рисованию в технике граттаж «Салют над Тульским кремлем». 6+

20.00 — Вечерний кинопоказ документального фильма «Кукрыниксы против Третьего рейха». 6+. Вход свободный

В течение вечера — Коллективный мастер-класс по созданию панно «Салют Победы!». 6+ Вход свободный

Тел. 8 (4872) 41-04-60. Адрес: Тула, ул. Кутузова, 10.

Музей В. Ф. Руднева

18.00 — Час памяти «Внимание: говорит Тула». Памяти В. С. Успенского — диктора тульского радио в годы Великой Отечественной войны и А. И. Трошина –основателя музея В. Ф. Руднева. 6+

19.00 — Лекция «Флот в годы в Великой Отечественной войны». 6+

19.30 — Концерт «Песня на дорогах войны». 6+

Тел. 8 (48734) 4-15-29. Адрес: Заокский р-н, д. Савино, 43.

Музей-усадьба А. Т. Болотова «Дворяниново»

18.00 — Концерт вокального коллектива «Сударушка» — «О родине, о мужестве, о славе». 6+

Тел. 8 (48734) 2-65-11. Адрес: Заокский район, д. Дворяниново.

Музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг»

16.00 — Интерактивная программа «Волшебный сундучок». Знакомство с русским крестьянским бытом. 6+

18.00 — Интерактивная программа «Цветы для Тургенева». Знакомство с историей тургеневского парка. 6+. Вход свободный

19.00 — Квест-игра по мотивам таинственных повестей Тургенева «В поисках одной розы». 6+. Вход свободный

20.00 — Интерактивная программа «Не только о „Муму“». 6+

Тел. 8 (48756) 2-35-10. Адрес: Чернский район, с. Тургенево, ул. Школьная, 13.

Музей современного и русского искусства в селе Крапивне

18.00 (по предварительной записи) — Квест «Дорога к победе». 6+

19.00 (по предварительной записи) — Мастер-класс по флористике «Стильная штучка». Делаем брошь. 6+

20.00 (по предварительной записи) — Викторина «Знатоки родного города». 6+

Тел. 8 902 843-54-30. Адрес: с. Крапивна, ул. Коммунаров, 27.

Музей «Спасское» им. В. А. Стародубцева

18.00 — Мероприятие «Память огненных лет». Знакомство с творчеством художников военных лет. 6+

19.30 — Экскурсионная игра «Мир музея». 6+

Тел. 8 (48762) 9-01-46. Адрес: Новомосковский р-н, с. Спасское, ул. Центральная, 4-а.

Богородицкий дворец-музей и парк

18.00, 18.45, 19.30, 20.15 — Экспресс-экскурсия по экспозиции башни-колокольни. 6+.

18.30, 19.00, 19.30, 20.00 — Экспресс-экскурсия по выставке «Свидетели войны». 6+

18.30, 19.00, 19.30, 20.00 — Экскурсия-променад по парадным интерьерам дворца «Церемониальный вход». 6+

20.30 — 21.00 — Постановка домашнего театра «У Гаши». 12+

21.00 — 22.00 — Концерт ансамбля «Куликово поле». 12+

18.00 — 20.30 — Работа смотровой площадки. 0+

Тел. 8 (48761) 2-25-32. Адрес: Богородицк, территория парка, 1.

Девягорско-Лихвинский музей-заповедник

18.00 — 22.00 — Открытие выставки «Из тени». 12+

19.00, 21.00 — Экскурсия «В поисках света». 6+

Тел. 8 953 955-04-12. Адрес: Чекалин, ул. Калужская, 35.