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Музыкальная весна в Туле: Тульские узоры

Музыкальная весна в Туле: Тульские узоры

Представляем вам оркестр русских народных инструментов «Тульские узоры» под управлением Сергея Щадилова! Этот концерт перевернёт представление многих зрителей о том, насколько динамичным, актуальным и ярким может быть оркестр народных инструментов!

В музыкальную мозаику от «Тульских узоров» вошли произведения Чайковского, Рахманинова, Глинки, Дителя, народные мелодии. Каждый номер впишет в общую картину свой особенный штрих. Произведения этого концерта отражают многообразие и самобытность музыки разных эпох.

В программу также включены инструментальные и вокальные номера в исполнении солистов оркестра .

Палитра концерта и исполнительский уровень музыкантов не оставят равнодушным ни одного человека в зале!

Стоимость: 250- 350 р.

Где и когда?
Театрально-концертный центр
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
25 апреля 2018, среда
19:00
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