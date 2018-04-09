Музыкальная весна в Туле: Тульские узоры

Представляем вам оркестр русских народных инструментов «Тульские узоры» под управлением Сергея Щадилова! Этот концерт перевернёт представление многих зрителей о том, насколько динамичным, актуальным и ярким может быть оркестр народных инструментов!

В музыкальную мозаику от «Тульских узоров» вошли произведения Чайковского, Рахманинова, Глинки, Дителя, народные мелодии. Каждый номер впишет в общую картину свой особенный штрих. Произведения этого концерта отражают многообразие и самобытность музыки разных эпох.



В программу также включены инструментальные и вокальные номера в исполнении солистов оркестра .



Палитра концерта и исполнительский уровень музыкантов не оставят равнодушным ни одного человека в зале!

Стоимость: 250- 350 р.