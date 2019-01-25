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Марина Девятова

Марина Девятова

На сцене Городского концерного зала выступит финалистка телевизионного проекта «Народный артист-3» Марина Девятова.

На сцене Девятова работает с шоу-балетом «Яr-Дэнс», часто выступает с детскими коллективами. В её репертуаре есть дуэты со многими известными артистами: Николаем Басковым, Александром Буйновым, Dato, Варварой, итальянским певцом Альбано, Владимиром Девятовым, Петром Дрангой и другими. С юмористом Святославом Ещенко Девятова записала несколько комедийных музыкальных номеров. Согласно газете «Вечерняя Москва», Девятову «постоянно приглашают в разные страны мира в качестве „посла“ российской культуры». Она несколько раз принимала участие в германо-российском фестивале в Берлине, давала концерты в таких странах, как Италия, Эстония, Болгария, США и Китай.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
27 февраля 2019, среда
19:00
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