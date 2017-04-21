Лукас Генюшас и Анна Генюшене

Музей «Ясная Поляна» продолжает цикл музыкальных вечеров в Доме Л. Н. Толстого . Авторская программа музыковеда Ольги Беловой «Музыка в доме Толстых» полюбилась слушателям, и в этом сезоне музей приглашает своих гостей на яснополянские летние музыкальные встречи каждую первую субботу в мае, июне и в июле.

3 июня 2017 года традицию семейного ансамблевого музицирования в Доме Л. Н. Толстого возродит фортепианный дуэт Лукаса Генюшаса и Анны Генюшене. В программе — произведения для фортепиано в 4 руки Моцарта, Шуберта, Брамса.

Концерт будет предварять тематическая экскурсия «Музыка в жизни Толстого». Она будет начинаться в 18.00 у Башен музея.

Вход по билетам. Стоимость билета на экскурсию и концерт — 2000 рублей.

Билеты можно приобрести по следующим адресам: