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LOVEDRIVE ( Tribute To SCORPIONS )

LOVEDRIVE ( Tribute To SCORPIONS )

В Harat's pub выступит знаменитый трибьют-проект Scorpions группа Lovedrive.

Российская трибьют-группа LOVEDRIVE была основана друзьями и поклонниками рок-группы Scorpions в апреле 2007 года, в Москве.
Поначалу было предложено название Alien Nation, но когда выяснилось, что такая группа, правда не играющая песни Scorpions, уже есть, то выбрали название Lovedrive — по альбому Scorpions 1979 года.

На концерте оторвёмся под мощные боевики, и поплачем под слезоточивые баллады.

Забронировать стол по тел.: 525 — 025

Вход свободный.

 

Где и когда?
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
21 июля 2018, суббота
22:00
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