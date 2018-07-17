LOVEDRIVE ( Tribute To SCORPIONS )
В Harat's pub выступит знаменитый трибьют-проект Scorpions группа Lovedrive.
Российская трибьют-группа LOVEDRIVE была основана друзьями и поклонниками рок-группы Scorpions в апреле 2007 года, в Москве.
Поначалу было предложено название Alien Nation, но когда выяснилось, что такая группа, правда не играющая песни Scorpions, уже есть, то выбрали название Lovedrive — по альбому Scorpions 1979 года.
На концерте оторвёмся под мощные боевики, и поплачем под слезоточивые баллады.
Забронировать стол по тел.: 525 — 025
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Красноармейский проспект, 19
21 июля 2018, суббота
22:00