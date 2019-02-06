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Jeans'n'Roses ( Tribute To Guns`N`Roses )

Jeans'n'Roses ( Tribute To Guns`N`Roses )

В Harat's pub выступит кавер-коллектив Jeans'n'Roses. Поклонникам GnR, до сих пор тоскующим из-за распада коллектива, явка обязательна. Всем остальным: на наших концертах вы откроете для себя «Ганзов» заново.

Jeans'n'Roses исполняют блокбастеры лос-анджелесской банды в ее классическом составе золотой эпохи 1987−1991 гг. Драйв и энергия, хулиганство и романтика, харизма Иззи, пронзительный вокал Эксла, чумовые соляки Слэша, кураж Даффа и отрыв Стиви — эти парни не просто передают дух Guns'n'Roses, но воссоздают на сцене саму суть легендарной группы.

Вход свободный.

Где и когда?
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
8 февраля 2019, пятница
22:00
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