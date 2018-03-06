Jazzophrenia
Jazzophrenia - больше, чем просто кавер-группа. Каждый участник коллектива – профессиональный музыкант со своим, особенным видением и подходом к тому или иному произведению.
Это группа с оригинальными аранжировками и только позитивным звучанием! Jazz, fusion, лучшие мировые хиты, ретро-шлягеры, современные российские поп- и рок-хиты, lounge композиции – практически все грани своего творчества представят зрителю эти драйвовые, позитивные и очень талантливые музыканты!
Художественный руководитель коллектива - лауреат всероссийских и международных конкурсов Сергей Воробьёв, брат знаменитого певца Алексея Воробьева.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Красноармейский проспект, 19
10 марта 2018, суббота
22:00