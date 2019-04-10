В концертном зале Театрально-концертного центра «Эрмитаж» выступит одна из лучших кавер-групп Тулы — позитив-бенд Jazzophrenia. Для поклонников коллектива и для тех, кто ещё не имел радости познакомиться с их творчеством музыканты подготовили программу «Русская весна!

Русские народные мелодии и современные хиты в неожиданной аранжировке, завораживающие музыкальные партии и чарующий голос солистки, всё это наполнит вас радостью, позитивом и желанием танцевать!

Jazzophrenia — коллектив, которому подвластна практически любая музыка. На их концертах никогда не бывает скучно! Не упустите возможность попасть на самый позитивный концерт этой весны!

Стоимость: от 150 р.