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Jack Freeman

Jack Freeman

Впервые в России! В тульском Concert Hall выступит хип-хоп и джазовый певец Jack Freeman, чей голос пропитан любовью.

Знойный и плавный стиль Джека Фримана, 31-летнего техасца из Хьюстона, отточен благодаря таким артистам, как Donny Hathaway, D’Angelo, OutKast, Chaka Khan, Scarface — и это лишь часть из них. Став продолжателем творчества этих выдающихся личностей, Джек удостоился чести открыть концерты Anthony Hamilton, John Legend, Bilal, Maze, Frankie Beverly, Brian McKnight, PJ Morton, Tito Jackson, Lyfe Jennings и др.

В 2014 году хьюстонцы проголосовали за Джека (97.9% голосов) в престижном опросе The Box’s Artist to Watch. В 2016 году Джек был приглашен Джоном Легеджентом в The AX Collective, в проект, который успешно помогает начинающим артистам. И сегодня Джек Фриман вносит вклад в музыкальную культуру родного города, сотрудничая с хип-хоп артистами Scarface, Kyleon и Le$.

Певец стремительно набирает громкую славу. Отыграв концерт в легендарном Клубе Алексея Козлова «KOZLOV CLUB» в Москве, Джек Фриман приедет в Тулу, чтобы подарить свой неподражаемый вокал зрителям CONCERT HALL-a. Концерт пройдет в по-настоящему джазовой атмосфере. Зрители смогут расположиться и за столами рядом со сценой, на VIP балконе, и потанцевать на танцполе клуба.

Бронирование столов по телефону +7 (910)700−35−55

Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
27 ноября 2019, среда
20:00
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Ах, Астахова
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12 декабря, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1400-2000 ₽
Тролль гнет ель
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21 февраля, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 630 ₽
Завтра брошу
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19 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
АнимациЯ
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29 ноября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 960 ₽
Симфонический оркестр филармонии и В. Холоденко
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14 декабря, суббота 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-500 ₽
Animal ДжаZ
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 ₽  Билеты: 900 ₽
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