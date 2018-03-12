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Хоть кого

Хоть кого

В самом начале они привлекают к себе внимание странным названием, затем совершенно диким внешним видом и, в конце концов, заставляют-таки послушать свои разухабистые песни, после чего слушатель, сам того не замечая, оказывается втянутым в паутину безбашенных ритмов ансамбля.  

Эпатаж, шутовство, парадоксальные перформансы и смелые музыкальные эксперименты – «Хоть кого» берут за основу творчества сугубо развлекательный компонент и возводят его в степень бесконечности.   

Ска-частушки, одесский панк, игральные кантри, диско-пацанова – далеко не исчерпывающий перечень стилей, в которых «Хоть кого» признаются экспертами, попутно являясь их учредителями и единственными представителями.   

Вход свободный.

Где и когда?
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
24 марта 2018, суббота
22:00
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