В самом начале они привлекают к себе внимание странным названием, затем совершенно диким внешним видом и, в конце концов, заставляют-таки послушать свои разухабистые песни, после чего слушатель, сам того не замечая, оказывается втянутым в паутину безбашенных ритмов ансамбля.

Эпатаж, шутовство, парадоксальные перформансы и смелые музыкальные эксперименты – «Хоть кого» берут за основу творчества сугубо развлекательный компонент и возводят его в степень бесконечности.

Ска-частушки, одесский панк, игральные кантри, диско-пацанова – далеко не исчерпывающий перечень стилей, в которых «Хоть кого» признаются экспертами, попутно являясь их учредителями и единственными представителями.

Вход свободный.