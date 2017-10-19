Песенное творчество выражает душу и характер каждого народа. В песне запечатлены его радости, мечты и надежды. Память о великих и трагических событиях своей истории народ бережно хранит в песнях.

Сретенский Хор представит зрителям программу «Праздничный концерт», в которую войдут лучшие духовные песнопения, а также произведения, подготовленные специально к праздникам нового года и Рождества Христова. Выступление прославленного коллектива и встреча с любимыми песнями подарит зрителям радость и самые добрые эмоции.

Хор Сретенского монастыря — уникальное явление современного хорового искусства, коллектив, обладающий не только великолепным и разнообразным репертуаром, но и профессиональной исполнительской манерой, которая позволяет современной международной аудитории по-новому услышать и прочувствовать как богослужебные песнопения разных веков, так и популярные народные, советские и эстрадные песни. Мужской хор, возглавляемый регентом, заслуженным артистом России Н. С. Жилой , не раз покорял слушателей разных стран. Концертные программы Хора звучали в лучших залах более чем 45 стран мира. Хор был удостоен чести исполнения Гимна России на церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в Сочи.