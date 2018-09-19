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Электрофорез

Электрофорез

4 октября в «Типографии» выступит яркий синти-поп коллектив отечественной музыкальной сцены — группа «Электрофорез». Концерт состоится в рамках большого тура по стране в поддержку нового релиза группы. Посетители смогут впервые услышать новые песни группы вживую.

«Электрофорез» — дуэт, ставший одним из самых примечательных явлений на петербургской (и не только) сцене. Музыка группы — сочетание жёсткого синти-попа, танцевальной электроники и интригующих текстов. Группа «Электрофорез» дважды выступала под эгидой Manfesta10, самой крупной биеннале современного искусства Европы.
Торопитесь приобрести билеты, цена будет только расти!

Стоимость: предпродажа от 399 р.

Где и когда?
Типография
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
4 октября 2018, четверг
20:00
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