El Classic «Жил-был ансамбль...»
В программе прозвучат произведения: Вольфганга Амадея Моцарта, Луиджи Боккерини, Карла Дженкинса, Фрица Крейслера, Арама Ильича Хачатуряна, Джерри Бока, Джона Уильямса, Астора Пьяццоллы, Нино Рота, Генри Манчини и Лероя Андресона.
В концерте примут участие: художественный руководитель кавер-группы Jazzophrenia Сергей Воробьёв (аккордеон), Дмитрий Лобов (ударные) и актёры театра «Эрмитаж».
Справки и бронирование по телефону 71−67−68.
Стоимость: от 200 р.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
6 июня 2018, среда
19:00