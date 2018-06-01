El Classic «Жил-был ансамбль...»

В программе прозвучат произведения: Вольфганга Амадея Моцарта, Луиджи Боккерини, Карла Дженкинса, Фрица Крейслера, Арама Ильича Хачатуряна, Джерри Бока, Джона Уильямса, Астора Пьяццоллы, Нино Рота, Генри Манчини и Лероя Андресона.



В концерте примут участие: художественный руководитель кавер-группы Jazzophrenia Сергей Воробьёв (аккордеон), Дмитрий Лобов (ударные) и актёры театра «Эрмитаж».

Справки и бронирование по телефону 71−67−68.

Стоимость: от 200 р.