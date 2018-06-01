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El Classic «Жил-был ансамбль...»

El Classic «Жил-был ансамбль...»

В программе прозвучат произведения: Вольфганга Амадея Моцарта, Луиджи Боккерини, Карла Дженкинса, Фрица Крейслера, Арама Ильича Хачатуряна, Джерри Бока, Джона Уильямса, Астора Пьяццоллы, Нино Рота, Генри Манчини и Лероя Андресона.

В концерте примут участие: художественный руководитель кавер-группы Jazzophrenia Сергей Воробьёв (аккордеон), Дмитрий Лобов (ударные) и актёры театра «Эрмитаж».

Справки и бронирование по телефону 71−67−68.

Стоимость: от 200 р.

Где и когда?
Театрально-концертный центр
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
6 июня 2018, среда
19:00
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