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Дорога на Берлин

Дорога на Берлин

Кто сказал, что нужно бросить песню на войне? После боя сердце просит музыки вдвойне!" Песня во все времена солдату верный друг: она и боевой дух перед атакой поднимет, в печальный момент грусть-тоску развеет, а уж в веселый час русскому солдату без песни никак не обойтись! Всю историю Великой Отечественной можно проследить по песням, которые вы услышите и сами споете на музейном занятии «Дорога на Берлин». Предлагаем вам отправиться в прошлое и пройтись по страницам истории от рокового 1941 до победного 1945, вспоминая песни военных лет!


Проведение мероприятия возможно в течение месяца по предварительной записи. Справки по тел. 77−49−36

Стоимость: взрослые — 250 р., пенсионеры, студенты, школьники — 150 р.

Где и когда?
Mузей военной истории Тульского края
Тула, Музейно-выставочный комплекс (Посещение музея по предварительной записи)
8 мая 2018, вторник
15:00
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9 мая 2018, среда
15:00
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