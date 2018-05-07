Кто сказал, что нужно бросить песню на войне? После боя сердце просит музыки вдвойне!" Песня во все времена солдату верный друг: она и боевой дух перед атакой поднимет, в печальный момент грусть-тоску развеет, а уж в веселый час русскому солдату без песни никак не обойтись! Всю историю Великой Отечественной можно проследить по песням, которые вы услышите и сами споете на музейном занятии «Дорога на Берлин». Предлагаем вам отправиться в прошлое и пройтись по страницам истории от рокового 1941 до победного 1945, вспоминая песни военных лет!



Проведение мероприятия возможно в течение месяца по предварительной записи. Справки по тел. 77−49−36

Стоимость: взрослые — 250 р., пенсионеры, студенты, школьники — 150 р.