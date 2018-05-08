Баллада о солдате

Тульская областная филармония отмечает великий праздник День Победы большой благотворительной акцией.

9 мая — день, святой для каждого, кто живет в России. Мы чтим подвиг наших прадедов и дедов, восхищаемся их мужеством и самоотверженностью. Отдаем дань памяти тем, кто погиб, защищая свою Родину, чествуем ветеранов, тружеников тыла…

Великая отечественная война оставила драматический след в истории каждой российской семьи. Праздничная программа Тульской областной филармонии — подарок землякам, всем, для кого День Победы — не только государственный, но и глубоко личный праздник.

Исполнители:

Тульский государственный хор

Художественный руководитель — лауреат премии Москвы, лауреат премии Министерства обороны РФ, профессор Александр Соловьёв

Главный дирижер — Георгий Августинович

Вход свободный.