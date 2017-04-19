Alizbar & AnnSannat

Приглашаем вас на волшебный концерт-арфотерапию. Концерт будет разделён на две части — для детей (от 3 лет с родителем) и для взрослых (с 12 лет).

Что такое арфотерапия? Это приятный вечер и погружение в чудесную музыку, расслабление, исцеление от стресса и депрессии, гармонизация самочувствия. На детском концерте в уютном зале дети смогут слушать музыку, танцевать, общаться друг с другом, играть или просто лежать на руках у мамы.

Билеты — по предоплате до 30 апреля цена 700 Р на взрослый концерт, 800 Р на детский (ребенок с 3 лет + родитель). С 1 мая — цена 1000 Р.

Запись по телефонам: 8−920−79−88−505, 8−910−585−5-585.

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