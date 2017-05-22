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Алексей Гончаров

Алексей Гончаров

Алексей Гончаров (он же Алексей Дитко, zhomapelle mopapaselle) — автор комиксов Винни Бартон, Шанс (Параллельные комиксы), а также вебкомиксов Рюмочная, Свидание, Болтун, и еще художник Гаттер Ниндзи и Доктора Люцида — расскажет как создавался Винни Бартон, как создавался Винни Бартон второй раз и как чуть не создался в третий раз. А еще поделится историями о некоторых других комиксах, которые он нарисовал и, возможно, ответит на главный вопрос этого года — сколько томов будет в Винни Бартоне!

Где и когда?
Flugel
Тула, проспект Ленина 27, литер Г
27 мая 2017, суббота
18:00
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