Алексей Гончаров (он же Алексей Дитко, zhomapelle mopapaselle) — автор комиксов Винни Бартон, Шанс (Параллельные комиксы), а также вебкомиксов Рюмочная, Свидание, Болтун, и еще художник Гаттер Ниндзи и Доктора Люцида — расскажет как создавался Винни Бартон, как создавался Винни Бартон второй раз и как чуть не создался в третий раз. А еще поделится историями о некоторых других комиксах, которые он нарисовал и, возможно, ответит на главный вопрос этого года — сколько томов будет в Винни Бартоне!