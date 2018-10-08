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A'Studio

A'Studio

В городском концертном зале пройдет юбилейный концерт легендарной группы A'Studio, посвященный 30-летию творческого пути группы!

A’STUDIO обладает уникальным для российской сцены чувством стиля. Группа играет романтически-танцевальный поп-рок. В основе внешней эстрадной легкости музыки A’STUDIO — высокое мастерство и профессионализм музыкантов: группа неоднократно награждалась премиями в различных номинациях на музыкальных фестивалях и конкурсах, на ее счету 16 студийных альбомов, около 30 клипов и концерты в России, СНГ, Европе и Америке. Несмотря на такой солидный возраст звучит и выглядит группа молодо и современно, но при этом каждый из тех, кто побывает на концерте, сможет без труда прочувствовать её невероятный, годами накопленный опыт. Во время юбилейного концерта группа отыграет лучшие произведения за всю свою историю и зарядит всех зрителей неповторимой энергетикой!

Трудно поверить, что уже три десятилетия прошло с тех пор, как Байгали Серкебаев и Владимир Миклошич объединились в музыкальном проекте, ставшим легендой отечественной поп-сцены. За это время состав неоднократно менялся, но главным осталось одно — независимость коллектива, который не принадлежит какой-либо звукозаписывающей компании или продюсерскому центру.

Новая эра популярности группы началась в 2005 году, когда новой вокалисткой группы стала Кэти Топурия. Кэти ворвалась в группу, словно ураган. К моменту начала работы в группе ей было всего лишь 17 лет. Уже к весне 2005 года был записан первый альбом коллектива с новой солисткой. Он назывался «Улетаю», как и одна из песен этого сборника. Презентация альбома прошла в марте 2005 года. В этом же году за композицию «Улетаю», которая заняла верхние строчки всех российских хит-парадов, группа получила приз «Песня года». В этом же году был снят клип, который долгое время не сходил с экранов каналов Муз-ТВ и MTV. По результатам зрительского голосования песня «Улетаю» получила две премии «Золотой граммофон», а в 2006 году — премию в номинации «Лучший рингтон». Можно сказать, что с этого момента группа стала не просто популярной и всенародно любимой — она стала настоящей кузницей хитов, неизменно оправдывая и превосходя все ожидания поклонников!

 

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
18 февраля 2019, понедельник
19:00
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