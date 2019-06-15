Страна: Франция, 2019

Премьера: в РФ 20.06.2019

Режиссер: Абель Ланзак

Актеры: Франсуа Сивиль, Омар Си, Матье Кассовиц, Реда Катеб, Паула Бир, Себастьен Либессар, Жан-Ив Бертело, Дэмиен Боннар

Жанр: триллер, экшен

Продолжительноcть: 115 мин

Мир оказывается в шаге от ядерного апокалипсиса, когда подводник — акустик, обладающий редким даром распознавать любой звук, все-таки совершает роковую ошибку. Чтобы предотвратить третью мировую войну, элитной команде субмарины придется совершить невозможное.