Зов волка
Страна:
Франция, 2019
Премьера:
в РФ 20.06.2019
Режиссер:
Абель Ланзак
Актеры:
Франсуа Сивиль, Омар Си, Матье Кассовиц, Реда Катеб, Паула Бир, Себастьен Либессар, Жан-Ив Бертело, Дэмиен Боннар
Жанр:
триллер, экшен
Продолжительноcть:
115 мин
Мир оказывается в шаге от ядерного апокалипсиса, когда подводник — акустик, обладающий редким даром распознавать любой звук, все-таки совершает роковую ошибку. Чтобы предотвратить третью мировую войну, элитной команде субмарины придется совершить невозможное.
Сегодня
|22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 июня, воскресенье
|23:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 июня, понедельник
|22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
25 июня, вторник
|22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
26 июня, среда
|22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:10
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:15
23 июня, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:00
24 июня, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:15
25 июня, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:15
26 июня, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:15