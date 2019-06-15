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Зов волка

Зов волка

Страна:
Франция, 2019
 
Премьера:
в РФ 20.06.2019
 
Режиссер:
Абель Ланзак
  
Актеры:
Франсуа Сивиль, Омар Си, Матье Кассовиц, Реда Катеб, Паула Бир, Себастьен Либессар, Жан-Ив Бертело, Дэмиен Боннар
  
Жанр:
триллер, экшен
  
Продолжительноcть:
115 мин
  

 

Мир оказывается в шаге от ядерного апокалипсиса, когда подводник — акустик, обладающий редким даром распознавать любой звук, все-таки совершает роковую ошибку. Чтобы предотвратить третью мировую войну, элитной команде субмарины придется совершить невозможное.

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