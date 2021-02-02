афиша
афиша
Регистрация
Заступник

Заступник

Страна:
США, 2021
 
Премьера:
в РФ 04.02.2021
 
Режиссер:
Роберт Лоренц
  
Актеры:
Лиам Нисон, Кэтрин Уинник, Хуан Пабло Раба, Тереса Руис, Люче Рэйнс, Дилан Кенин, Алекс Найт, Грэйсон Берри
  
Жанр:
боевик, триллер
  
Продолжительноcть:
108 мин
  

Джим был лучшим профессиональным снайпером, но теперь он оставил войны позади и ведет уединенную мирную жизнь. Покою приходит конец, когда он решает вступиться за беззащитного мальчика, случайно ставшего свидетелем преступлений могущественного наркокартеля. С этого момента Джиму предстоит в одиночку противостоять киллерам, используя все свои боевые навыки.

Купить билет
Сегодня
11:55 Алмаз Синема
12:10 Киносити
15:55 Синема Стар
16:20 Алмаз Синема
16:45 Киносити
20:00 Синема Стар
20:50 Алмаз Синема
21:20 Киносити
23:40 Киносити
Завтра
11:55 Алмаз Синема
12:10 Киносити
15:55 Синема Стар
16:20 Алмаз Синема
16:45 Киносити
20:00 Синема Стар
20:50 Алмаз Синема
21:20 Киносити
23:40 Киносити
6 февраля, суббота
11:55 Алмаз Синема
12:10 Киносити
15:55 Синема Стар
16:20 Алмаз Синема
16:45 Киносити
20:00 Синема Стар
20:50 Алмаз Синема
21:20 Киносити
23:40 Киносити
7 февраля, воскресенье
11:55 Алмаз Синема
12:10 Киносити
15:55 Синема Стар
16:20 Алмаз Синема
16:45 Киносити
20:00 Синема Стар
20:50 Алмаз Синема
21:20 Киносити
23:40 Киносити
8 февраля, понедельник
12:10 Киносити
15:55 Синема Стар
16:45 Киносити
20:00 Синема Стар
21:20 Киносити
23:40 Киносити
9 февраля, вторник
12:10 Киносити
15:55 Синема Стар
16:45 Киносити
20:00 Синема Стар
21:20 Киносити
23:40 Киносити
10 февраля, среда
12:10 Киносити
15:55 Синема Стар
16:45 Киносити
20:00 Синема Стар
21:20 Киносити
23:40 Киносити
Расписание на все дни
0
Касса
Пешая экскурсия вокруг Кремля с мастер-классом «Филимоновская игрушка» – «Вдоль по Пятницкой»
Купить билет
7 февраля, воскресенье 10:45
Центр приема гостей Тульской области
 ₽  Билеты: 800 ₽
Labov SKY Jam
Купить билет
20 марта, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 600 ₽
Nagart
Купить билет
12 марта, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 500 ₽
Panbrothers Band
Купить билет
5 февраля, пятница 21:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300-500 ₽
Джаз-клуб: Planck's Tone
Купить билет
25 февраля, четверг 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 500 ₽
Блондинка КсЮ
Купить билет
5 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.