Заступник
Страна:
США, 2021
Премьера:
в РФ 04.02.2021
Режиссер:
Роберт Лоренц
Актеры:
Лиам Нисон, Кэтрин Уинник, Хуан Пабло Раба, Тереса Руис, Люче Рэйнс, Дилан Кенин, Алекс Найт, Грэйсон Берри
Жанр:
боевик, триллер
Продолжительноcть:
108 мин
Джим был лучшим профессиональным снайпером, но теперь он оставил войны позади и ведет уединенную мирную жизнь. Покою приходит конец, когда он решает вступиться за беззащитного мальчика, случайно ставшего свидетелем преступлений могущественного наркокартеля. С этого момента Джиму предстоит в одиночку противостоять киллерам, используя все свои боевые навыки.
Сегодня
|11:55
|Алмаз Синема
|12:10
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|15:55
|Синема Стар
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|Алмаз Синема
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|20:00
|Синема Стар
|20:50
|Алмаз Синема
|21:20
|Киносити
|23:40
|Киносити
Завтра
|11:55
|Алмаз Синема
|12:10
|Киносити
|15:55
|Синема Стар
|16:20
|Алмаз Синема
|16:45
|Киносити
|20:00
|Синема Стар
|20:50
|Алмаз Синема
|21:20
|Киносити
|23:40
|Киносити
6 февраля, суббота
|11:55
|Алмаз Синема
|12:10
|Киносити
|15:55
|Синема Стар
|16:20
|Алмаз Синема
|16:45
|Киносити
|20:00
|Синема Стар
|20:50
|Алмаз Синема
|21:20
|Киносити
|23:40
|Киносити
7 февраля, воскресенье
|11:55
|Алмаз Синема
|12:10
|Киносити
|15:55
|Синема Стар
|16:20
|Алмаз Синема
|16:45
|Киносити
|20:00
|Синема Стар
|20:50
|Алмаз Синема
|21:20
|Киносити
|23:40
|Киносити
8 февраля, понедельник
|12:10
|Киносити
|15:55
|Синема Стар
|16:45
|Киносити
|20:00
|Синема Стар
|21:20
|Киносити
|23:40
|Киносити
9 февраля, вторник
|12:10
|Киносити
|15:55
|Синема Стар
|16:45
|Киносити
|20:00
|Синема Стар
|21:20
|Киносити
|23:40
|Киносити
10 февраля, среда
|12:10
|Киносити
|15:55
|Синема Стар
|16:45
|Киносити
|20:00
|Синема Стар
|21:20
|Киносити
|23:40
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
11:55
16:20
20:50
|Киносити
|
12:10
16:45
21:20
23:40
|Синема Стар
|
15:55
20:00
Завтра
|Алмаз Синема
|
11:55
16:20
20:50
|Киносити
|
12:10
16:45
21:20
23:40
|Синема Стар
|
15:55
20:00
6 февраля, суббота
|Алмаз Синема
|
11:55
16:20
20:50
|Киносити
|
12:10
16:45
21:20
23:40
|Синема Стар
|
15:55
20:00
7 февраля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
11:55
16:20
20:50
|Киносити
|
12:10
16:45
21:20
23:40
|Синема Стар
|
15:55
20:00
8 февраля, понедельник
|Киносити
|
12:10
16:45
21:20
23:40
|Синема Стар
|
15:55
20:00
9 февраля, вторник
|Киносити
|
12:10
16:45
21:20
23:40
|Синема Стар
|
15:55
20:00
10 февраля, среда
|Киносити
|
12:10
16:45
21:20
23:40
|Синема Стар
|
15:55
20:00
7 февраля, воскресенье 10:45
₽ Билеты: 800 ₽
20 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 600 ₽
12 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
5 февраля, пятница 21:00
₽ Билеты: 300-500 ₽
25 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
5 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 500 ₽