Страна: США, 2021

Премьера: в РФ 04.02.2021

Режиссер: Роберт Лоренц

Актеры: Лиам Нисон, Кэтрин Уинник, Хуан Пабло Раба, Тереса Руис, Люче Рэйнс, Дилан Кенин, Алекс Найт, Грэйсон Берри

Жанр: боевик, триллер

Продолжительноcть: 108 мин

Джим был лучшим профессиональным снайпером, но теперь он оставил войны позади и ведет уединенную мирную жизнь. Покою приходит конец, когда он решает вступиться за беззащитного мальчика, случайно ставшего свидетелем преступлений могущественного наркокартеля. С этого момента Джиму предстоит в одиночку противостоять киллерам, используя все свои боевые навыки.