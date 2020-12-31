Заклятье: Другая сторона

Страна: Швеция, 2020

Премьера: в РФ 14.01.2021

Режиссер: Торд Даниэльссон, Оскар Мелландер

Актеры: Якоб Фальстедт, Янна Гранстрём, Дилан Гвин, Карин Холмберг, Никлас Ярнехейм, Хенрик Норлен, Сови Рюден, Лайнус Уолгрен

Жанр: ужасы

Продолжительноcть: 87 мин

Сбор в мире: $42 801,00

Когда отец семейства уезжает в командировку, в доме начинает происходит нечто жуткое. Семилетний Лукас заводит дружбу с мальчиком-ровесником с «другой стороны», который боится Существа из подвала. Когда Лукас исчезает, его мачехе придется проникнуть в мир мертвых и разгадать заклятье «другой стороны».