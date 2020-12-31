Заклятье: Другая сторона
Страна:
Швеция, 2020
Премьера:
в РФ 14.01.2021
Режиссер:
Торд Даниэльссон, Оскар Мелландер
Актеры:
Якоб Фальстедт, Янна Гранстрём, Дилан Гвин, Карин Холмберг, Никлас Ярнехейм, Хенрик Норлен, Сови Рюден, Лайнус Уолгрен
Жанр:
ужасы
Продолжительноcть:
87 мин
Сбор в мире:
$42 801,00
Когда отец семейства уезжает в командировку, в доме начинает происходит нечто жуткое. Семилетний Лукас заводит дружбу с мальчиком-ровесником с «другой стороны», который боится Существа из подвала. Когда Лукас исчезает, его мачехе придется проникнуть в мир мертвых и разгадать заклятье «другой стороны».
Сегодня
|23:45
|Алмаз Синема
Завтра
|23:45
|Алмаз Синема
9 января, суббота
|23:45
|Алмаз Синема
10 января, воскресенье
|23:45
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
23:45
Завтра
|Алмаз Синема
|
23:45
9 января, суббота
|Алмаз Синема
|
23:45
10 января, воскресенье
|Алмаз Синема
|
23:45
8 января, пятница 15:00
₽ Билеты: 600-800 ₽
28 апреля, среда 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
9 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
7 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
8 марта, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1100-3300 ₽
5 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 500 ₽