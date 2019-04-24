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Время монстров

Время монстров

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 01.05.2019
 
Режиссер:
Джордан Дауни
  
Актеры:
Кристофер Рай
  
Жанр:
ужасы, фэнтези
  
Продолжительноcть:
72 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
5,52
          
 

Средневековый воин живет отшельником в мрачном лесу и жаждет отомстить смертельно опасному существу за гибель своей единственной дочери. Получая от короля послания о появляющихся в округе монстрах, он отправляется за их головами, каждый раз надеясь, что на сей раз встретит своего заклятого врага.

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