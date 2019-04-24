Время монстров

Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 01.05.2019

Режиссер: Джордан Дауни

Актеры: Кристофер Рай

Жанр: ужасы, фэнтези

Продолжительноcть: 72 мин

Рейтинг Кинопоиска: 5,52

Средневековый воин живет отшельником в мрачном лесу и жаждет отомстить смертельно опасному существу за гибель своей единственной дочери. Получая от короля послания о появляющихся в округе монстрах, он отправляется за их головами, каждый раз надеясь, что на сей раз встретит своего заклятого врага.