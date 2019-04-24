Время монстров
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 01.05.2019
Режиссер:
Джордан Дауни
Актеры:
Кристофер Рай
Жанр:
ужасы, фэнтези
Продолжительноcть:
72 мин
Рейтинг Кинопоиска:
5,52
Средневековый воин живет отшельником в мрачном лесу и жаждет отомстить смертельно опасному существу за гибель своей единственной дочери. Получая от короля послания о появляющихся в округе монстрах, он отправляется за их головами, каждый раз надеясь, что на сей раз встретит своего заклятого врага.
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Завтра
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4 мая, суббота
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5 мая, воскресенье
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6 мая, понедельник
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7 мая, вторник
|23:20
|Алмаз Синема
8 мая, среда
|23:20
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
23:20
Завтра
|Алмаз Синема
|
23:20
4 мая, суббота
|Алмаз Синема
|
23:20
5 мая, воскресенье
|Алмаз Синема
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23:20
6 мая, понедельник
|Алмаз Синема
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23:20
7 мая, вторник
|Алмаз Синема
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23:20
8 мая, среда
|Алмаз Синема
|
23:20