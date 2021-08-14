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Воспоминания

Воспоминания

Страна:
США, 2021
 
Премьера:
в РФ 26.08.2021
 
Режиссер:
Лиза Джой
  
Актеры:
Ребекка Фергюсон, Хью Джекман, Тэнди Ньютон, Натали Мартинес, Клифф Кёртис, Анджела Сарафян, Дэниэл Ву, Тери Уайбл, Сэм Медина, Марина Де Тавира
  
Жанр:
мелодрама, фантастика, триллер
  
Продолжительноcть:
116 мин
  

Ник Бэннистер, частный детектив по делам разума, живет на окраине затонувшего берега Майами и помогает своим клиентам найти потерянные воспоминания в притягательном, но противоречивом мире прошлого. Его жизнь кардинально меняется, когда он встречает Мэй. Обычное, на первый взгляд, дело превращается в опасную зависимость. Когда Мэй бесследно исчезает, Бэннистер отчаянно пытается ее разыскать, вскрывая в процессе жестокий заговор, который ставит перед ним вопрос: как далеко он готов зайти, чтобы удержать ту, кого он любит?

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Сегодня
20:00 Синема Стар
Завтра
20:00 Синема Стар
22 августа, воскресенье
20:00 Синема Стар
23 августа, понедельник
20:00 Синема Стар
24 августа, вторник
20:00 Синема Стар
25 августа, среда
20:00 Синема Стар
Расписание на все дни
0
Касса
Джокер
Купить билет
15 октября, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Черный вторник
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3 декабря, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Джокер
Купить билет
16 октября, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
АнимациЯ
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20 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Иллюзионное шоу «Спящая красавица»
Купить билет
19 сентября
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 750-1950 ₽
Сергей Любавин
Купить билет
3 декабря, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-2000 ₽
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