Страна: США, 2021

Премьера: в РФ 26.08.2021

Режиссер: Лиза Джой

Актеры: Ребекка Фергюсон, Хью Джекман, Тэнди Ньютон, Натали Мартинес, Клифф Кёртис, Анджела Сарафян, Дэниэл Ву, Тери Уайбл, Сэм Медина, Марина Де Тавира

Жанр: мелодрама, фантастика, триллер

Продолжительноcть: 116 мин

Ник Бэннистер, частный детектив по делам разума, живет на окраине затонувшего берега Майами и помогает своим клиентам найти потерянные воспоминания в притягательном, но противоречивом мире прошлого. Его жизнь кардинально меняется, когда он встречает Мэй. Обычное, на первый взгляд, дело превращается в опасную зависимость. Когда Мэй бесследно исчезает, Бэннистер отчаянно пытается ее разыскать, вскрывая в процессе жестокий заговор, который ставит перед ним вопрос: как далеко он готов зайти, чтобы удержать ту, кого он любит?