Воспоминания
Страна:
США, 2021
Премьера:
в РФ 26.08.2021
Режиссер:
Лиза Джой
Актеры:
Ребекка Фергюсон, Хью Джекман, Тэнди Ньютон, Натали Мартинес, Клифф Кёртис, Анджела Сарафян, Дэниэл Ву, Тери Уайбл, Сэм Медина, Марина Де Тавира
Жанр:
мелодрама, фантастика, триллер
Продолжительноcть:
116 мин
Ник Бэннистер, частный детектив по делам разума, живет на окраине затонувшего берега Майами и помогает своим клиентам найти потерянные воспоминания в притягательном, но противоречивом мире прошлого. Его жизнь кардинально меняется, когда он встречает Мэй. Обычное, на первый взгляд, дело превращается в опасную зависимость. Когда Мэй бесследно исчезает, Бэннистер отчаянно пытается ее разыскать, вскрывая в процессе жестокий заговор, который ставит перед ним вопрос: как далеко он готов зайти, чтобы удержать ту, кого он любит?
Сегодня
|20:00
|Синема Стар
Завтра
|20:00
|Синема Стар
22 августа, воскресенье
|20:00
|Синема Стар
23 августа, понедельник
|20:00
|Синема Стар
24 августа, вторник
|20:00
|Синема Стар
25 августа, среда
|20:00
|Синема Стар
Сегодня
|Синема Стар
|
20:00
Завтра
|Синема Стар
|
20:00
22 августа, воскресенье
|Синема Стар
|
20:00
23 августа, понедельник
|Синема Стар
|
20:00
24 августа, вторник
|Синема Стар
|
20:00
25 августа, среда
|Синема Стар
|
20:00
15 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
3 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
20 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
19 сентября
₽ Билеты: 750-1950 ₽
3 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 900-2000 ₽