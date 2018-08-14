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Вилли и крутые тачки

Вилли и крутые тачки

Страна:
Малайзия, 2018
 
Премьера:
в РФ 23.08.2018
 
Режиссер:
Юсри Крю
  
Актеры:
  
Жанр:
мультфильм, семейный
  
Продолжительноcть:
95 мин
  
Бюджет:
$20 000 000,00
  

Если какой автомобиль и был рожден для гонок, то это Вилли. Трижды чемпион по уличным гонкам в Гаскет-Сити и самый молодой участник чемпионата мира. Весь мир у его колес! К сожалению, его самой большой мечте не суждено было сбыться. В решающем заезде он не справился с управлением и упал в глубокую реку. Вилли проиграл впервые в жизни, и эта рана никогда не заживет. Но, колеса должны продолжать крутиться. Вилли устраивается на работу обычным такси и время от времени соревнуется с городскими машинами. И только после неожиданного столкновения с прекрасной итальянской машинкой Беллой он начинает понимать, что помимо жажды скорости в жизни есть более важные вещи…

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