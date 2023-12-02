Великая магия

Премьера: 21.12.2023

Режиссер: Нанни Моретти

Актеры: Нанни Моретти, Маргерита Буи, Сильвио Орландо, Барбора Бобулева, Матье Амальрик, Валентина Романи, Флавио Фурно, Жольт Ангер, Ежи Штур, Теко Челио, Джузеппе Скодитти, Валерио Да Сильва, Франческо Бранди, Блю Есими

Жанр: Трагикомедия

Продолжительноcть: 95 минут

Знаменитый кинорежиссер приступает к съемкам нового фильма, который должен стать шедевром. Но с самого начала все идет наперекосяк. Его многолетний продюсер и по совместительству жена уходит работать к другому режиссеру. Главная героиня пытается превратить киноэпопею в любовную мелодраму. А новые продюсеры требуют добавить перца. Режиссеру предстоит обуздать весь этот хаос, чтобы не упустить великую магию кино.