  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Великая магия - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Великая магия

Великая магия

Премьера:
21.12.2023
 
Режиссер:
Нанни Моретти
  
Актеры:
Нанни Моретти, Маргерита Буи, Сильвио Орландо, Барбора Бобулева, Матье Амальрик, Валентина Романи, Флавио Фурно, Жольт Ангер, Ежи Штур, Теко Челио, Джузеппе Скодитти, Валерио Да Сильва, Франческо Бранди, Блю Есими
  
Жанр:
Трагикомедия
  
Продолжительноcть:
95 минут
  

Знаменитый кинорежиссер приступает к съемкам нового фильма, который должен стать шедевром. Но с самого начала все идет наперекосяк. Его многолетний продюсер и по совместительству жена уходит работать к другому режиссеру. Главная героиня пытается превратить киноэпопею в любовную мелодраму. А новые продюсеры требуют добавить перца. Режиссеру предстоит обуздать весь этот хаос, чтобы не упустить великую магию кино.

0
Касса
Костолом
14 - 20 декабря
Иллизиум (Новомосковск)
Одна дома
7 - 20 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Врата ада
6 - 20 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Великая магия
17 декабря, воскресенье 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Объектив
19 августа - 20 декабря
Синема Стар
Елки-10
2 - 27 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.