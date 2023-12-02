Великая магия
Премьера:
21.12.2023
Режиссер:
Нанни Моретти
Актеры:
Нанни Моретти, Маргерита Буи, Сильвио Орландо, Барбора Бобулева, Матье Амальрик, Валентина Романи, Флавио Фурно, Жольт Ангер, Ежи Штур, Теко Челио, Джузеппе Скодитти, Валерио Да Сильва, Франческо Бранди, Блю Есими
Жанр:
Трагикомедия
Продолжительноcть:
95 минут
Знаменитый кинорежиссер приступает к съемкам нового фильма, который должен стать шедевром. Но с самого начала все идет наперекосяк. Его многолетний продюсер и по совместительству жена уходит работать к другому режиссеру. Главная героиня пытается превратить киноэпопею в любовную мелодраму. А новые продюсеры требуют добавить перца. Режиссеру предстоит обуздать весь этот хаос, чтобы не упустить великую магию кино.
Сегодня
|
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:00
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