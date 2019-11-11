Вайолет Эвергарден: Вечность и призрак пера
Страна:
Япония, 2019
Премьера:
в РФ 21.01.2019
Режиссер:
Харука Фудзита, Таити Исидатэ
Актеры:
Минако Котобуки, Юи Исикава, Минори Тихара, Ая Эндо, Такэхито Коясу, Харука Томацу
Жанр:
аниме, семейный
Продолжительноcть:
120 мин
Действие разворачивается после великой войны, поделившей континент на северную и южную части. Это история Вайолет, девушки, которая получает приглашение в пансион благородных девиц, чтобы научить манерам наследницу богатого дома — Изабеллу, выросшую вдали от дома. В процессе обучения она помогает преодолеть разрыв между Изабеллой и ее младшей сестрой Тейлор, с которой та была разлучена много лет, и написать письмо, в котором она сможет выразить свои искренние чувства.
Сегодня
|16:10
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Завтра
|16:10
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23 ноября, суббота
|16:10
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24 ноября, воскресенье
|16:10
|Киносити
25 ноября, понедельник
|16:10
|Киносити
26 ноября, вторник
|16:10
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27 ноября, среда
|16:10
|Киносити
5 декабря, четверг 20:00
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22 ноября, пятница 19:00
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30 ноября, суббота 20:00
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