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Вайолет Эвергарден: Вечность и призрак пера

Вайолет Эвергарден: Вечность и призрак пера

Страна:
Япония, 2019
 
Премьера:
в РФ 21.01.2019
 
Режиссер:
Харука Фудзита, Таити Исидатэ
  
Актеры:
Минако Котобуки, Юи Исикава, Минори Тихара, Ая Эндо, Такэхито Коясу, Харука Томацу
  
Жанр:
аниме, семейный
  
Продолжительноcть:
120 мин
  

Действие разворачивается после великой войны, поделившей континент на северную и южную части. Это история Вайолет, девушки, которая получает приглашение в пансион благородных девиц, чтобы научить манерам наследницу богатого дома — Изабеллу, выросшую вдали от дома. В процессе обучения она помогает преодолеть разрыв между Изабеллой и ее младшей сестрой Тейлор, с которой та была разлучена много лет, и написать письмо, в котором она сможет выразить свои искренние чувства.

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Сегодня
16:10 Киносити
Завтра
16:10 Киносити
23 ноября, суббота
16:10 Киносити
24 ноября, воскресенье
16:10 Киносити
25 ноября, понедельник
16:10 Киносити
26 ноября, вторник
16:10 Киносити
27 ноября, среда
16:10 Киносити
Расписание на все дни
0
Касса
Аффинаж
Купить билет
5 декабря, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Завтра брошу
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22 ноября, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Уроки вокала в творческой студии «Резонанс»
Купить билет
25 - 28 ноября
Мировой, продюсерский центр
 ₽  Билеты: 590 ₽
Три желания
Купить билет
22 декабря
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300 ₽
Ольга Бузова
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30 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1800 ₽
Черная курица и Подземное королевство
Купить билет
29 декабря
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-400 ₽
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