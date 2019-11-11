Вайолет Эвергарден: Вечность и призрак пера

Страна: Япония, 2019

Премьера: в РФ 21.01.2019

Режиссер: Харука Фудзита, Таити Исидатэ

Актеры: Минако Котобуки, Юи Исикава, Минори Тихара, Ая Эндо, Такэхито Коясу, Харука Томацу

Жанр: аниме, семейный

Продолжительноcть: 120 мин

Действие разворачивается после великой войны, поделившей континент на северную и южную части. Это история Вайолет, девушки, которая получает приглашение в пансион благородных девиц, чтобы научить манерам наследницу богатого дома — Изабеллу, выросшую вдали от дома. В процессе обучения она помогает преодолеть разрыв между Изабеллой и ее младшей сестрой Тейлор, с которой та была разлучена много лет, и написать письмо, в котором она сможет выразить свои искренние чувства.